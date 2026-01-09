Наибольший спад за полтора года: почему Россия сократила добычу нефти в декабре

Декабрь 2025 стал переломным моментом для российского энергетического сектора. Добыча сырой нефти упала до 9,33 миллиона баррелей в день. Это самое стремительное падение за последние полтора года, которое произошло в результате санкций США и атак украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру страны-агрессора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Влияние санкций США

В 2025 году Соединенные Штаты усилили давление на ключевых игроков рынка - ПАО "Роснефть" и ПАО "ЛУКойл". Результат не заставил себя ждать: индийские нефтепереработчики и другие крупные покупатели начали массово отказываться от российского сырья. К концу декабря в море накопился рекордный объем — более 185 миллионов баррелей, которые "зависли" в танкерах без конечного пункта назначения. Судовладельцы становятся все более осторожными, опасаясь попасть во вторичные санкции.

Украинские дроны изменяют правила игры

География атак украинских беспилотников расширилась до значительных масштабов. Впервые с начала полномасштабного вторжения были нанесены удары по нефтяным месторождениям в Каспийском море. Это оказало непосредственное влияние не только на добычу нефти, но и на ее экспорт.

Из-за регулярных "прилетов" по российским НПЗ, внутреннее потребление сырья резко сократилось. Многие заводы были вынуждены либо существенно снизить мощности, либо полностью прекратить работу по ремонту. Поскольку нефть некуда отгружать (экспорт заблокирован санкциями) и негде перерабатывать (заводы повреждены), единственным выходом для россиян стало "закручивание кранов" на скважинах.

Скрытая статистика

Официальный Кремль засекретил данные о добыче еще в 2022 году. Согласно данным ОПЕК, уровень добычи России на последний месяц 2025 составил более 9 миллионов баррелей в день. Однако декабрьский спад стал самым глубоким с июня 2024 года. Даже учитывая добычу конденсата, обычно не превышающую 10% от общего объема, общая картина для российской экономики остается неутешительной.

