Новости
Россия вынуждена сокращать расходы из-за дефицита бюджета – Bloomberg

санкции против РФ
Россия пытается спасти финансы на фоне нефтяного краха / Depositphotos

В декабре Россия минимизировала государственные расходы по соблюдению обновленных целевых показателей дефицита. Сдерживание расходов явилось реакцией правительства на существенное сокращение поступлений от энергетического сектора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Bloomberg.

Согласно расчетам Bloomberg на основе данных Министерства финансов бюджетные расходы в декабре сократились на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расходы за весь год выросли на 7%, что значительно медленнее, чем 24% роста годом ранее.

Нефтяной провал и санкционное давление

Главной причиной бюджетного разрыва стало катастрофическое падение доходов от энергоносителей — самое низкое за последние пять лет.

Только в декабре поступления от нефти и газа обвалились на 43% из-за санкций США против "Роснефти" и "Лукойла".

Ситуацию усугубили низкие мировые цены на сырье, большие дисконты для покупателей и слабый экономический рост, не дотянувшийся даже до 1%.

Истощение резервов и дорогие долги

В отличие от пандемийного 2020 года Россия оказалась в критической финансовой уязвимости.

Объем ликвидных активов Фонда национального благосостояния сократился вдвое, а внутренние заимствования стали слишком дорогими из-за высокой ставки центробанка (16%).

Выход иностранных инвесторов фактически ограничил возможность правительства покрывать дефицит за счет рынка.

Конец эпохи больших ресурсов

Как пишет Bloomberg, перспективы РФ в 2026 году остаются мрачными: вялый рост экономики и угроза ужесточения санкций от администрации Дональда Трампа заставляют Кремль менять приоритеты.

Впервые с начала полномасштабной войны РФ планирует сократить расходы по обороне примерно на 10%. В условиях истощенных резервов правительство признает невозможность полагаться на высокие нефтегазовые доходы в долгосрочной перспективе.

Заметим, что война, развязанная Россией против Украины, вступает в свою четвертую зиму, и россияне начинают ощущать ее растущее влияние почти на каждый аспект своей повседневной жизни. Цены растут быстрее заработной платы.

Автор:
Татьяна Бессараб