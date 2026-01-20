Запланована подія 2

Доходы России от продажи нефти и газа могут упасть на 46%

Доходы России от нефти и газа стремительно падают / Коллаж Delo.ua

Доходы России от нефти и газа в январе 2026 года будут на 46% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составят примерно до 420 млрд рублей ($5,41 млрд), что является самым низким показателем с августа 2020 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters .

Отмечается, что падение доходов связано с понижением цен на нефть и укреплением курса русского рубля.

Так, индикативная "рублевая" цена нефти для налоговых целей в России в декабре обвалилась на 53% в годовом исчислении - до 3 073 рублей за баррель, поскольку курс рубля вырос на 30,6% по сравнению с тем же месяцем 2024 года.

По подсчетам агентства, нефтегазовые доходы России в январе составят около 420 миллиардов рублей ($5,41 млрд), что является самым низким показателем с августа 2020 года.

В 2026 году Россия в бюджете запланировала получить 8,96 триллиона рублей от продажи нефти и газа.

Общие доходы бюджета РФ на 2026 год запланированы на уровне 40,28 триллиона рублей.  

Напомним, Россия минимизировала государственные расходы по соблюдению обновленных целевых показателей дефицита бюджета. Сдерживание расходов явилось реакцией правительства на существенное сокращение поступлений от энергетического сектора.

Автор:
Светлана Манько