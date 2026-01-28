- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Российская нефть застряла в море: Индия массово отказывается от баррелей РФ
Из-за резкого отказа Индии от импорта в танкерах по всему миру "зависло" 140 млн баррелей российской нефти. Москва оказалась перед дилеммой: объемы добычи продолжают расти, но отгружать сырье практически некуда.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Bloomberg
Индийский бойкот и "пробки" из танкеров
Согласно данным Bloomberg, импорт российской нефти в Индию упал до 1,12 млн баррелей в день – это самый низкий показатель за последние три года.
Падение спроса совпало со вступлением в силу запрета ЕС (от 21 января) на продукты переработки из российского сырья.
Это привело к накоплению флота танкеров, неделями простаивающих у берегов Индии, Омана и Индонезии. Российские грузоотправители вынуждены использовать резервуары в Юго-Восточной Азии, в частности, на островах Борнео и Ява, просто чтобы не останавливать добычу.
Охота на теневой флот
Ситуацию для Москвы усугубляет усиление контроля со стороны ЕС и Великобритании. Захват французским флотом танкера Grinch в Средиземном море вызвал цепную реакцию: другие суда с российской нефтью начали разворачиваться прямо в море, опасаясь ареста.
В частности, танкеры Huihai Pacific и Adonia прекратили движение в Европу и вернулись в арктический порт Мурманск.
Динамика экспорта
Несмотря на логистический тупик, за неделю до 25 января Россия пыталась нарастить отгрузку из Балтийских портов, отправив 31 танкер. Однако общая тенденция остается отрицательной:
- Поставки упали на 680 000 баррелей в день по сравнению с пиком в декабре.
- Внутренняя переработка нефти в РФ в начале января была на 5% ниже нормы.
- Объем "застрявшей" в море нефти с конца августа увеличился на 60 млн баррелей .
Эксперты отмечают, что Москва оказалась в ситуации, когда есть нефть, но рынков сбыта, способных заменить Индию без огромных потерь во времени и деньгах, становится все меньше.
Напомним, министр по нефти Индии Хардип Пури подтвердил, что объемы поставок из РФ уже упали на полмиллиона баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом. Среднесуточные поставки из России сократились с 1,8 миллиона баррелей в 2025 году до нынешних 1,3 миллиона баррелей.