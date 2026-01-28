Российская нефть застряла в море: Индия массово отказывается от баррелей РФ

Из-за резкого отказа Индии от импорта в танкерах по всему миру "зависло" 140 млн баррелей российской нефти. Москва оказалась перед дилеммой: объемы добычи продолжают расти, но отгружать сырье практически некуда.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Bloomberg

Индийский бойкот и "пробки" из танкеров

Согласно данным Bloomberg, импорт российской нефти в Индию упал до 1,12 млн баррелей в день – это самый низкий показатель за последние три года.

Падение спроса совпало со вступлением в силу запрета ЕС (от 21 января) на продукты переработки из российского сырья.

Это привело к накоплению флота танкеров, неделями простаивающих у берегов Индии, Омана и Индонезии. Российские грузоотправители вынуждены использовать резервуары в Юго-Восточной Азии, в частности, на островах Борнео и Ява, просто чтобы не останавливать добычу.

Охота на теневой флот

Ситуацию для Москвы усугубляет усиление контроля со стороны ЕС и Великобритании. Захват французским флотом танкера Grinch в Средиземном море вызвал цепную реакцию: другие суда с российской нефтью начали разворачиваться прямо в море, опасаясь ареста.

В частности, танкеры Huihai Pacific и Adonia прекратили движение в Европу и вернулись в арктический порт Мурманск.

Динамика экспорта

Несмотря на логистический тупик, за неделю до 25 января Россия пыталась нарастить отгрузку из Балтийских портов, отправив 31 танкер. Однако общая тенденция остается отрицательной:

Поставки упали на 680 000 баррелей в день по сравнению с пиком в декабре.

по сравнению с пиком в декабре. Внутренняя переработка нефти в РФ в начале января была на 5% ниже нормы.

нормы. Объем "застрявшей" в море нефти с конца августа увеличился на 60 млн баррелей .

Эксперты отмечают, что Москва оказалась в ситуации, когда есть нефть, но рынков сбыта, способных заменить Индию без огромных потерь во времени и деньгах, становится все меньше.

Напомним, министр по нефти Индии Хардип Пури подтвердил, что объемы поставок из РФ уже упали на полмиллиона баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом. Среднесуточные поставки из России сократились с 1,8 миллиона баррелей в 2025 году до нынешних 1,3 миллиона баррелей.