Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,96

--0,17

EUR

51,23

+0,17

Готівковий курс:

USD

43,17

43,00

EUR

51,50

51,21

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Нафта дорожчає на тлі прибуття авіаносців на Близький Схід та шторму у США

нафта
Нафта дорожчає / Depositphotos

Світові ціни на нафту продовжують зростати в середу, 28 січня, через побоювання щодо поставок після зимового шторму, який порушив видобуток та експорт сирої нафти в США. Водночас напруженість на Близькому Сході надала додаткову підтримку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Стрибок котирувань 

Станом на ранок середи ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,4%, досягнувши 67,85 долара за барель. Американська нафта WTI додала 0,6%, піднявшись до 62,74 долара. Це продовження вчорашнього тренду, коли обидва показники підскочили одразу на 3%.

Колапс видобутку в США 

Зимовий шторм у США завдав нищівного удару по енергосистемі. За оцінками трейдерів, американські виробники втратили до 2 мільйонів барелів на день, що становить близько 15% усього національного видобутку.

Ситуація в портах Мексиканської затоки була критичною: експорт сирої нафти та ЗПГ у неділю впав до нуля.

Паралельно з цим, найбільше родовище Казахстану — Тенгіз — лише поступово відновлюється після пожежі та проблем з електроенергією. Очікується, що об’єкт працюватиме на менш ніж половину потужності щонайменше до 7 лютого.

Авіаносці та Трамп

Додатковий тиск на ціни чинить ситуація на Близькому Сході. Прибуття американського авіаносця в регіон посилило побоювання щодо можливої військової відповіді США на дії Ірану.

Аналітики ANZ зазначають, що це підвищує ймовірність реалізації погроз Дональда Трампа щодо ударів по іранському керівництву, що неминуче призведе до перебоїв у поставках нафти з регіону.

Прогнози аналітиків

Попри поточне зростання, експерти застерігають від надмірного оптимізму. Очікується, що на зустрічі 1 лютого ОПЕК+ продовжить паузу у збільшенні видобутку на березень.

"Щойно побоювання щодо пропозиції вщухнуть, тиск продавців повернеться", — вважає Тошітака Тазава з Fujitomi Securities.

За його прогнозом, загальний світовий профіцит нафти цього року може стабілізувати ціну WTI в районі 60 доларів за барель, як тільки логістичні та погодні проблеми будуть вирішені.

Нагадаємо, ціни на нафту у понеділок трохи зросли після того, як попередня сесія показала зростання більш ніж на 2%, оскільки перебої з видобутком у ключових регіонах США та геополітична напруженість між США та Іраном підштовхнули ринок вгору.

Автор:
Тетяна Бесараб