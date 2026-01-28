Нафта дорожчає на тлі прибуття авіаносців на Близький Схід та шторму у США

Світові ціни на нафту продовжують зростати в середу, 28 січня, через побоювання щодо поставок після зимового шторму, який порушив видобуток та експорт сирої нафти в США. Водночас напруженість на Близькому Сході надала додаткову підтримку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Стрибок котирувань

Станом на ранок середи ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,4%, досягнувши 67,85 долара за барель. Американська нафта WTI додала 0,6%, піднявшись до 62,74 долара. Це продовження вчорашнього тренду, коли обидва показники підскочили одразу на 3%.

Колапс видобутку в США

Зимовий шторм у США завдав нищівного удару по енергосистемі. За оцінками трейдерів, американські виробники втратили до 2 мільйонів барелів на день, що становить близько 15% усього національного видобутку.

Ситуація в портах Мексиканської затоки була критичною: експорт сирої нафти та ЗПГ у неділю впав до нуля.

Паралельно з цим, найбільше родовище Казахстану — Тенгіз — лише поступово відновлюється після пожежі та проблем з електроенергією. Очікується, що об’єкт працюватиме на менш ніж половину потужності щонайменше до 7 лютого.

Авіаносці та Трамп

Додатковий тиск на ціни чинить ситуація на Близькому Сході. Прибуття американського авіаносця в регіон посилило побоювання щодо можливої військової відповіді США на дії Ірану.

Аналітики ANZ зазначають, що це підвищує ймовірність реалізації погроз Дональда Трампа щодо ударів по іранському керівництву, що неминуче призведе до перебоїв у поставках нафти з регіону.

Прогнози аналітиків

Попри поточне зростання, експерти застерігають від надмірного оптимізму. Очікується, що на зустрічі 1 лютого ОПЕК+ продовжить паузу у збільшенні видобутку на березень.

"Щойно побоювання щодо пропозиції вщухнуть, тиск продавців повернеться", — вважає Тошітака Тазава з Fujitomi Securities.

За його прогнозом, загальний світовий профіцит нафти цього року може стабілізувати ціну WTI в районі 60 доларів за барель, як тільки логістичні та погодні проблеми будуть вирішені.

Нагадаємо, ціни на нафту у понеділок трохи зросли після того, як попередня сесія показала зростання більш ніж на 2%, оскільки перебої з видобутком у ключових регіонах США та геополітична напруженість між США та Іраном підштовхнули ринок вгору.