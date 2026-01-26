Ціни на нафту зростають через зимові перебої у США та геополітичну напруженість з Іраном

Ціни на нафту у понеділок трохи зросли після того, як попередня сесія показала зростання більш ніж на 2%, оскільки перебої з видобутком у ключових регіонах США та геополітична напруженість між США та Іраном підштовхнули ринок вгору.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent піднялися на 23 центи, або 0,4%, до 66,11 долара за барель о 09:05 за Гринвічем. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) коштувала 61,26 долара за барель, що на 19 центів, або 0,3%, більше, ніж на попередньому рівні.

Обидва бенчмарки за тиждень показали зростання на 2,7% і завершили торги у п’ятницю на найвищих рівнях з 14 січня.

За словами Пріянки Сачдеви, старшого ринкового аналітика Phillip Nova, зимовий шторм "Папороть" призвів до зупинки роботи ключових родовищ нафти та газу у США, збільшивши навантаження на енергомережу. Це, за її словами, сприяло незначному зростанню цін через обмеження фізичних потоків на ринку.

Аналітики JPMorgan повідомили, що суворі погодні умови призвели до втрати близько 250 000 барелів видобутку нафти щодня у США, зокрема на родовищі Баккен в Оклахомі та в окремих частинах Техасу.

Трейдери також звертають увагу на геополітичні ризики: напруженість між США та Іраном зберігає інвесторів у стані невизначеності. Президент США Дональд Трамп минулого тижня заявив про розгортання "армади" до Ірану, водночас сподіваючись уникнути її використання та застеріг Тегеран від насильства проти протестувальників або відновлення ядерної програми.

Згідно з дослідницькою запискою SEB, незвично холодна погода у США та підвищений попит на мазут могли стимулювати зростання цін, проте геополітичні загрози з боку США були важливішим фактором. Водночас високопоставлений іранський чиновник заявив, що будь-який напад буде розцінюватися як тотальна війна проти Ірану.

Окремо казахстанський Каспійський трубопровідний консорціум повідомив про повернення до повної завантажувальної потужності свого терміналу на узбережжі Чорного моря після завершення технічного обслуговування однієї з трьох точок швартування.

Зауважимо, агресивні заяви президента США Дональда Трампа щодо Ірану спричинили різке здорожчання нафти на світовому ринку. Подальший розвиток цього конфлікту може призвести до змін цін на бензин та дизель на українських АЗС. Тим часом ціна на автогаз поки залишається відносно стабільною, хоча й зберігає певний потенціал до зростання.