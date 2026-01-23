Заяви Трампа про Іран підтримали світові ціни на нафту

Світові ціни на нафту зросли в п’ятницю, 23 cічня, після заяв президента США Дональда Трампа про можливе посилення тиску на Іран, що викликало занепокоєння щодо ризиків для постачання з Близького Сходу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ціни на нафту

Ф ’ючерси на Brent із постачанням у березні подорожчали на 43 центи, або 0,7%, - до 64,49 долара за барель. Нафта марки West Texas Intermediate додала 42 центи, або 0,7%, - до 59,78 долара за барель.

У четвер обидва контракти втратили близько 2%, однак наприкінці тижня ринок частково відіграв втрати. Очікується, що за підсумками тижня Brent і WTI зростуть приблизно на 0,6%.

Водночас зростання цін стримували дані зі США, які вказали на збільшення запасів сирої нафти. За інформацією Управління енергетичної інформації США (EIA), за тиждень до 16 січня запаси зросли на 3,6 млн барелів - значно більше за прогноз аналітиків Reuters у 1,1 млн барелів. Цей показник також перевищив оцінку Американс

Заяви Трампа та геополітика

Підтримку нафтовому ринку надали заяви президента США Дональда Трампа щодо Ірану. Він знову пригрозив Тегерану, заявивши журналістам на борту Air Force One, що США мають "армаду", яка прямує до Ірану, хоча висловив сподівання, що її не доведеться застосовувати.

За словами американського чиновника, найближчими днями на Близький Схід прибудуть військові кораблі США, зокрема авіаносець і есмінці з керованими ракетами. Іран є четвертим за величиною виробником нафти серед країн ОПЕК і ключовим експортером для Китаю - другого за обсягами споживача нафти у світі, що посилює побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні.

Раніше цього тижня ціни на нафту також зростали після заяв Трампа про можливе вторгнення в Гренландію, що могло дестабілізувати трансатлантичний альянс. Однак у четвер котирування знизилися після того, як президент США відмовився від ідеї військових дій, заявивши, що Данія, НАТО та США досягли домовленості щодо "повного доступу" до острова.

Нагадаємо, 21 січня ціни на нафту зафіксували помітне падіння: вартість еталонної марки Brent знизилася до 64 доларів за барель, а американська West Texas Intermediate (WTI) опустилася нижче позначки 60 доларів. Глобальні ринки негативно відреагували на наміри президента США Дональда Трампа анексувати Гренландію.