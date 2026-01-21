Ціни на нафту падають на тлі намірів Трампа анексувати Гренландію: що відомо

Ціни на нафту зафіксували помітне падіння: вартість еталонної марки Brent знизилася до 64 доларів за барель, а американська West Texas Intermediate (WTI) опустилася нижче позначки 60 доларів. Глобальні ринки негативно відреагували на наміри президента США Дональда Трампа анексувати Гренландію.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Реакція ринку

Заяви Вашингтона щодо арктичної території поставили під сумнів міцність союзу США та ЄС. Це підірвало інтерес інвесторів до ризикованих активів, включаючи акції та сировинні товари.

Через геополітичну напруженість волатильність на ринку залишається високою, а трейдери з острахом чекають нових даних від Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Прогноз МЕА

Сира нафта перебуває під тиском не лише через політику, а й через фундаментальні економічні чинники. Очікується, що пропозиція цього року значно перевищить попит. Виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол під час панельної дискусії в Давосі заявив, що протягом найближчих трьох-чотирьох років ми спостерігатимемо тиск на зниження цін на нафту через колосальні обсяги поставок зі США та інших країн-виробників.

Окремим фактором занепокоєння залишається експорт із Венесуели. Після втручання США трейдери намагаються зрозуміти, куди будуть перенаправлені потоки нафти, які раніше постачалися до Китаю.

Погрози Трампа

Напередодні запланового візиту до Давосу, Трамп невпинно заявляв про те, що "нам потрібна Гренландія" як арктичний захисний пункт від Росії та Китаю, і погрожував торговельною війною європейцям, які виступають проти нього.

Адміністрація США вже пообіцяла запровадити 10% мита на товари з восьми європейських країн саме через суперечку щодо Гренландії. Такі кроки можуть серйозно зашкодити глобальному економічному зростанню та обмежити попит на енергоносії.

Як зазначають аналітики, поєднання геополітичних суперечок за територію Гренландії та величезного профіциту нафти створює ідеальні умови для подальшого здешевлення енергоресурсів.

Ситуація в Україні

Здорожчання нафти та девальвація гривні спричинили зростання гуртових цін на бензин і дизель в Україні. Водночас тривалі відключення світла зумовили підвищення попиту на ці види пального. З огляду на це експерти вважають, що мережі АЗС можуть відреагувати на нові ринкові реалії вже до кінця тижня.

Оскільки Україна повністю залежить від імпорту нафтопродуктів, подорожчання бареля та зростання курсу долара сумарно іже підвищили собівартість літра пального більш ніж на 3,30 грн.