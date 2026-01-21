Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,25

--0,02

EUR

50,72

+0,42

Готівковий курс:

USD

43,50

43,40

EUR

51,00

50,79

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

США затримали ще один танкер у Карибському морі, який перевозив російську нафту (ВІДЕО)

танкер
США затримали в Карибському морі танкер Sagitta з "тіньового флоту" РФ / Depositphotos

21 січня Сполучені Штати затримали в Карибському морі ще один танкер Sagitta, який перевозив російську нафту і належить до "тіньового флоту" Росії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Південне командування США. 

"Затримання ще одного танкера, що діє всупереч встановленому президентом Дональдом Трампом карантину санкційних суден у Карибському басейні, демонструє нашу рішучість гарантувати, що єдиною нафтою, що залишає Венесуелу, буде нафта, яка координується належним чином і законно", – йдеться у повідомленні.

На сайті War&Sanctions зазначено, що танкер Sagitta перевозить нафту в обхід санкцій. Зокрема, США запровадили економічні обмеження проти нього 10 січня 2025 року. Sagitta перебуває під санкціями низки країн, включно з Україною, США, Великою Британією, Канадою, ЄС, Швейцарією, Австралією та Новою Зеландією.

Повідомляється, що танкер бере участь в експорті російської нафти з портів в Балтійському морі, тихоокеанському регіоні переважно в Китай та Індію.

Захоплення танкерів

Американські військові за останні дні захопили декілька суден у міжнародних водах.

Так, 7 січня Сполучені Штати захопили нафтовий танкер під російським прапором, пов’язаний з Венесуелою, після понад двотижневого переслідування Атлантикою.  

Нафтовий танкер Marinera протягом тривалого часу ухилявся від контролю американських суден. Танкер раніше був відомий як Bella-1 і спершу прослизнув крізь морську "блокаду" США та відхилив спроби Берегової охорони піднятися на борт.

Також США затримали моторний танкер M/T Sophia, що перебував під санкціями та здійснював незаконну діяльність у Карибському морі.

США провели операцію із затримання російського танкера Olina в Карибському басейні поблизу Тринідаду. 

15 січня стало відомо про захоплення в Карибському басейні танкера "Veronica", яке пов’язують з нелегальним вивезенням венесуельської нафти.

Ці захоплення були частиною кампанії Вашингтона з усунення президента Венесуели Ніколаса Мадуро від влади, яка завершилася його захопленням американськими військами 3 січня.

Відтоді адміністрація президента Дональда Трампа заявляла, що планує контролювати нафтові ресурси Венесуели на невизначений термін, прагнучи відновити занедбану нафтову промисловість країни.

Автор:
Світлана Манько