США затримали ще один танкер у Карибському морі, який перевозив російську нафту (ВІДЕО)
21 січня Сполучені Штати затримали в Карибському морі ще один танкер Sagitta, який перевозив російську нафту і належить до "тіньового флоту" Росії.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Південне командування США.
"Затримання ще одного танкера, що діє всупереч встановленому президентом Дональдом Трампом карантину санкційних суден у Карибському басейні, демонструє нашу рішучість гарантувати, що єдиною нафтою, що залишає Венесуелу, буде нафта, яка координується належним чином і законно", – йдеться у повідомленні.
Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.— U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026
This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681
На сайті War&Sanctions зазначено, що танкер Sagitta перевозить нафту в обхід санкцій. Зокрема, США запровадили економічні обмеження проти нього 10 січня 2025 року. Sagitta перебуває під санкціями низки країн, включно з Україною, США, Великою Британією, Канадою, ЄС, Швейцарією, Австралією та Новою Зеландією.
Повідомляється, що танкер бере участь в експорті російської нафти з портів в Балтійському морі, тихоокеанському регіоні переважно в Китай та Індію.
Захоплення танкерів
Американські військові за останні дні захопили декілька суден у міжнародних водах.
Так, 7 січня Сполучені Штати захопили нафтовий танкер під російським прапором, пов’язаний з Венесуелою, після понад двотижневого переслідування Атлантикою.
Нафтовий танкер Marinera протягом тривалого часу ухилявся від контролю американських суден. Танкер раніше був відомий як Bella-1 і спершу прослизнув крізь морську "блокаду" США та відхилив спроби Берегової охорони піднятися на борт.
Також США затримали моторний танкер M/T Sophia, що перебував під санкціями та здійснював незаконну діяльність у Карибському морі.
США провели операцію із затримання російського танкера Olina в Карибському басейні поблизу Тринідаду.
15 січня стало відомо про захоплення в Карибському басейні танкера "Veronica", яке пов’язують з нелегальним вивезенням венесуельської нафти.
Ці захоплення були частиною кампанії Вашингтона з усунення президента Венесуели Ніколаса Мадуро від влади, яка завершилася його захопленням американськими військами 3 січня.
Відтоді адміністрація президента Дональда Трампа заявляла, що планує контролювати нафтові ресурси Венесуели на невизначений термін, прагнучи відновити занедбану нафтову промисловість країни.