США подали ордери на арешт ще десятків нафтових танкерів, пов'язаних з Венесуелою

Уряд США подав до суду ордери на арешт ще десятків танкерів, пов’язаних з торгівлею венесуельською нафтою.

Як пише Delo.ua, про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що точна кількість ордерів на арешт невідома, оскільки документи та судові накази не є публічними, але співрозмовники агенства переконують, що їх було подано дуже багато.

Перехоплені судна або перебували під санкціями США, або були частиною "тіньового флоту", які приховують своє походження, щоб перевозити нафту від ключових виробників, що перебувають під санкціями, – Ірану, Росії чи Венесуели.

У морі досі перебуває багато танкерів, які перевозять венесуельську нафту до головного покупця - Китаю.

Захоплення танкерів

Reuters нагадує, що американські військові за останні дні захопили п'ять суден у міжнародних водах.

Так, 7 січня Сполучені Штати захопили нафтовий танкер під російським прапором, пов’язаний з Венесуелою, після понад двотижневого переслідування Атлантикою.

Нафтовий танкер Marinera протягом тривалого часу ухилявся від контролю американських суден. Танкер раніше був відомий як Bella-1 і спершу прослизнув крізь морську "блокаду" США та відхилив спроби Берегової охорони піднятися на борт.

Також США затримали моторний танкер M/T Sophia, що перебував під санкціями та здійснював незаконну діяльність у Карибському морі.

США провели операцію із затримання російського танкера Olina в Карибському басейні поблизу Тринідаду.

Ці захоплення були частиною кампанії Вашингтона з усунення президента Венесуели Ніколаса Мадуро від влади, яка завершилася його захопленням американськими військами 3 січня.

Відтоді адміністрація президента Дональда Трампа заявляла, що планує контролювати нафтові ресурси Венесуели на невизначений термін, прагнучи відновити занедбану нафтову промисловість країни.