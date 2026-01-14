Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,32

--0,20

Готівковий курс:

USD

43,30

43,15

EUR

50,75

50,46

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

США подали ордери на арешт ще десятків нафтових танкерів, пов'язаних з Венесуелою

танкер
США подали в суд для арешту ще десятків нафтових танкерів, пов'язаних із Венесуелою / Depositphotos

Уряд США подав до суду ордери на арешт ще десятків танкерів, пов’язаних з торгівлею венесуельською нафтою.

Як пише Delo.ua, про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що точна кількість ордерів на арешт невідома, оскільки документи та судові накази не є публічними, але співрозмовники агенства переконують, що їх було подано дуже багато.

Перехоплені судна або перебували під санкціями США, або були частиною "тіньового флоту", які приховують своє походження, щоб перевозити нафту від ключових виробників, що перебувають під санкціями, – Ірану, Росії чи Венесуели.

У морі досі перебуває багато танкерів, які перевозять венесуельську нафту до головного покупця  - Китаю.

Захоплення танкерів

Reuters нагадує, що американські військові за останні дні захопили п'ять суден у міжнародних водах.

Так, 7 січня Сполучені Штати захопили нафтовий танкер під російським прапором, пов’язаний з Венесуелою, після понад двотижневого переслідування Атлантикою.  

Нафтовий танкер Marinera протягом тривалого часу ухилявся від контролю американських суден. Танкер раніше був відомий як Bella-1 і спершу прослизнув крізь морську "блокаду" США та відхилив спроби Берегової охорони піднятися на борт.

Також США затримали моторний танкер M/T Sophia, що перебував під санкціями та здійснював незаконну діяльність у Карибському морі.

США провели операцію із затримання російського танкера Olina в Карибському басейні поблизу Тринідаду. 

Ці захоплення були частиною кампанії Вашингтона з усунення президента Венесуели Ніколаса Мадуро від влади, яка завершилася його захопленням американськими військами 3 січня.

Відтоді адміністрація президента Дональда Трампа заявляла, що планує контролювати нафтові ресурси Венесуели на невизначений термін, прагнучи відновити занедбану нафтову промисловість країни.

Автор:
Світлана Манько