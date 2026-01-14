США подали ордера на арест еще десятков нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой

Правительство США подало в суд ордера на арест еще десятков танкеров, связанных с торговлей венесуэльской нефтью.

Как пишет Delo.ua, об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что точное количество ордеров на арест неизвестно, поскольку документы и судебные приказы не публичны, но собеседники агентства убеждают, что их было подано очень много.

Перехваченные суда либо находились под санкциями США, либо были частью "теневого флота", которые скрывают свое происхождение, чтобы перевозить нефть от находящихся под санкциями ключевых производителей – Ирана, России или Венесуэлы.

В море до сих пор находятся многие танкеры, которые перевозят венесуэльскую нефть к главному покупателю - Китаю.

Захват танкеров

Reuters напоминает, что американские военные за последние дни захватили пять судов в международных водах.

Да, 7 января Соединенные Штаты захватили нефтяной танкер под российским флагом, связанный с Венесуэлой, после более чем двухнедельного преследования Атлантикой.

Нефтяной танкер Marinera долгое время уклонялся от контроля американских судов. Танкер ранее был известен как Bella-1 и сначала проскользнул через морскую "блокаду" США и отклонил попытки Береговой охраны подняться на борт.

Также США задержали моторный танкер M/T Sophia, находившийся под санкциями и осуществлявший незаконную деятельность в Карибском море.

США провели операцию по задержанию российского танкера Olina в Карибском бассейне вблизи Тринидада.

Эти захваты были частью кампании Вашингтона по устранению президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти, завершившейся его захватом американскими войсками 3 января.

С того времени администрация президента Дональда Трампа заявляла, что планирует контролировать нефтяные ресурсы Венесуэлы на неопределенный срок, стремясь восстановить запущенную нефтяную промышленность страны.