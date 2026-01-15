США захопили ще один танкер з венесуельскою нафтою: деталі спецоперації

США продовжують активну фазу операції з контролю над нафтовими ресурсами Венесуели. 15 січня стало відомо про захоплення в Карибському басейні танкера "Veronica" — це вже шосте судно за останні тижні, яке американська влада пов’язує з нелегальним вивезенням венесуельської нафти.

Деталі операції

Південне командування збройних сил США підтвердило, що операція відбулася до світанку та пройшла "без інцидентів". Танкер "Veronica" звинувачують у порушенні спеціального карантину, встановленого президентом Дональдом Трампом для суден, що перебувають під санкціями.

Представники командування наголосили: "Єдина нафта, яка вивозитиметься з Венесуели, буде нафтою, яка буде належним чином та законно скоординована".

Боротьба з "тіньовим флотом"

Це затримання є частиною ширшої стратегії США щодо повного контролю над нафтовою промисловістю Венесуели після усунення від влади Ніколаса Мадуро. Більшість перехоплених суден належать до так званого "тіньового флоту" — нерегульованих танкерів, які приховують своє походження для перевезення сировини з підсанкційних країн, таких як Іран, Росія чи Венесуела.

Політичний підтекст

Нове вилучення нафти збіглося за часом із важливою зустріччю в Білому домі між Дональдом Трампом та лідеркою венесуельської опозиції Марією Коріною Мачадо. Попри те, що Трамп називає її "борцем за свободу", він висловив сумніви щодо її здатності очолити країну, посилаючись на дані ЦРУ про недостатню внутрішню підтримку.

Наразі позиція США залишається незмінною: Вашингтон планує контролювати нафтові ресурси Венесуели безстроково, маючи на меті повне відновлення та модернізацію занедбаної галузі під власним наглядом.

Нагадаємо, 7 січня США затримали моторний танкер M/T Sophia, що перебував під санкціями та здійснював незаконну діяльність у Карибському морі.