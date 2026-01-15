Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,12

--0,05

EUR

50,26

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,55

43,45

EUR

50,85

50,64

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

США захопили ще один танкер з венесуельскою нафтою: деталі спецоперації

танкер Veronica
США захопили танкер "Veronica". / Marinetraffic

США продовжують активну фазу операції з контролю над нафтовими ресурсами Венесуели. 15 січня стало відомо про захоплення в Карибському басейні танкера "Veronica" — це вже шосте судно за останні тижні, яке американська влада пов’язує з нелегальним вивезенням венесуельської нафти.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Деталі операції

Південне командування збройних сил США підтвердило, що операція відбулася до світанку та пройшла "без інцидентів". Танкер "Veronica" звинувачують у порушенні спеціального карантину, встановленого президентом Дональдом Трампом для суден, що перебувають під санкціями.

Представники командування наголосили: "Єдина нафта, яка вивозитиметься з Венесуели, буде нафтою, яка буде належним чином та законно скоординована".

Боротьба з "тіньовим флотом"

Це затримання є частиною ширшої стратегії США щодо повного контролю над нафтовою промисловістю Венесуели після усунення від влади Ніколаса Мадуро. Більшість перехоплених суден належать до так званого "тіньового флоту" — нерегульованих танкерів, які приховують своє походження для перевезення сировини з підсанкційних країн, таких як Іран, Росія чи Венесуела.

Політичний підтекст

Нове вилучення нафти збіглося за часом із важливою зустріччю в Білому домі між Дональдом Трампом та лідеркою венесуельської опозиції Марією Коріною Мачадо. Попри те, що Трамп називає її "борцем за свободу", він висловив сумніви щодо її здатності очолити країну, посилаючись на дані ЦРУ про недостатню внутрішню підтримку.

Наразі позиція США залишається незмінною: Вашингтон планує контролювати нафтові ресурси Венесуели безстроково, маючи на меті повне відновлення та модернізацію занедбаної галузі під власним наглядом.

Нагадаємо, 7 січня США затримали моторний танкер M/T Sophia, що перебував під санкціями та здійснював незаконну діяльність у Карибському морі.

Автор:
Тетяна Ковальчук