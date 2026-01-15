США захватили еще один танкер с венесуэльской нефтью: детали спецоперации

США продолжают активную фазу операции по контролю над нефтяными ресурсами Венесуэлы. 15 января стало известно о захвате в Карибском бассейне танкера "Veronica" — это уже шестое судно за последние недели, которое американские власти связывают с нелегальным вывозом венесуэльской нефти.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Детали операции

Южное командование вооруженных сил США подтвердило, что операция прошла до рассвета и прошла "без инцидентов". Танкер "Veronica" обвиняют в нарушении специального карантина, установленного президентом Дональдом Трампом для судов, находящихся под санкциями.

Представители командования подчеркнули: "Единственная нефть, которая будет вывозиться из Венесуэлы, будет нефтью, которая будет должным образом законно скоординирована".

Борьба с "теневым флотом"

Это задержание является частью более широкой стратегии США по полному контролю над нефтяной промышленностью Венесуэлы после отстранения от власти Николаса Мадуро. Большинство перехваченных судов принадлежат к так называемому "теневому флоту" — нерегулируемым танкерам, скрывающим свое происхождение для перевозки сырья из подсанкционных стран, таких как Иран, Россия или Венесуэла.

Политический подтекст

Новое изъятие нефти совпало с важной встречей в Белом доме между Дональдом Трампом и лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо. Несмотря на то, что Трамп называет ее "борцом за свободу", он выразил сомнения в ее способности возглавить страну, ссылаясь на данные ЦРУ о недостаточной внутренней поддержке.

Теперь позиция США остается неизменной: Вашингтон планирует контролировать нефтяные ресурсы Венесуэлы бессрочно, имея целью полное восстановление и модернизацию заброшенной отрасли под собственным наблюдением.

Напомним, 7 января США задержали находившийся под санкциями моторный танкер M/T Sophia и осуществлявший незаконную деятельность в Карибском море.