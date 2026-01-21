21 января Соединенные Штаты задержали в Карибском море еще один танкер Sagitta, перевозивший российскую нефть и принадлежащий к "теневому флоту" России.

"Задержание еще одного танкера, действующего вопреки установленному президентом Дональдом Трампом карантину санкционных судов в Карибском бассейне, демонстрирует нашу решимость гарантировать, что единственной нефтью, покидающей Венесуэлу, будет нефть, которая координируется должным образом и законно", – говорится в сообщении.

На сайте War&Sanctions отмечено, что танкер Sagitta перевозит нефть в обход санкций. В частности, США ввели экономические ограничения против него 10 января 2025 года. Sagitta находится под санкциями ряда стран, включая Украину, США, Великобританию, Канаду, ЕС, Швейцарию, Австралию и Новую Зеландию.

Сообщается, что танкер участвует в экспорте российской нефти из портов в Балтийском море, в тихоокеанском регионе преимущественно в Китай и Индию.

Захват танкеров

Американские военные за последние дни захватили несколько судов в международных водах.

Да, 7 января Соединенные Штаты захватили нефтяной танкер под российским флагом, связанный с Венесуэлой, после более чем двухнедельного преследования Атлантикой.

Нефтяной танкер Marinera долгое время уклонялся от контроля американских судов. Танкер ранее был известен как Bella-1 и сначала проскользнул через морскую "блокаду" США и отклонил попытки Береговой охраны подняться на борт.

Также США задержали моторный танкер M/T Sophia, находившийся под санкциями и осуществлявший незаконную деятельность в Карибском море.

США провели операцию по задержанию российского танкера Olina в Карибском бассейне вблизи Тринидада.

15 января стало известно о захвате в Карибском бассейне танкера "Veronica", связываемого с нелегальным вывозом венесуэльской нефти.

Эти захваты были частью кампании Вашингтона по устранению президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти, завершившейся его захватом американскими войсками 3 января.

С того времени администрация президента Дональда Трампа заявляла, что планирует контролировать нефтяные ресурсы Венесуэлы на неопределенный срок, стремясь восстановить запущенную нефтяную промышленность страны.