США задержали еще один танкер в Карибском море, перевозивший российскую нефть (ВИДЕО)
21 января Соединенные Штаты задержали в Карибском море еще один танкер Sagitta, перевозивший российскую нефть и принадлежащий к "теневому флоту" России.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Южное командование США.
"Задержание еще одного танкера, действующего вопреки установленному президентом Дональдом Трампом карантину санкционных судов в Карибском бассейне, демонстрирует нашу решимость гарантировать, что единственной нефтью, покидающей Венесуэлу, будет нефть, которая координируется должным образом и законно", – говорится в сообщении.
Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.— U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026
This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681
На сайте War&Sanctions отмечено, что танкер Sagitta перевозит нефть в обход санкций. В частности, США ввели экономические ограничения против него 10 января 2025 года. Sagitta находится под санкциями ряда стран, включая Украину, США, Великобританию, Канаду, ЕС, Швейцарию, Австралию и Новую Зеландию.
Сообщается, что танкер участвует в экспорте российской нефти из портов в Балтийском море, в тихоокеанском регионе преимущественно в Китай и Индию.
Захват танкеров
Американские военные за последние дни захватили несколько судов в международных водах.
Да, 7 января Соединенные Штаты захватили нефтяной танкер под российским флагом, связанный с Венесуэлой, после более чем двухнедельного преследования Атлантикой.
Нефтяной танкер Marinera долгое время уклонялся от контроля американских судов. Танкер ранее был известен как Bella-1 и сначала проскользнул через морскую "блокаду" США и отклонил попытки Береговой охраны подняться на борт.
Также США задержали моторный танкер M/T Sophia, находившийся под санкциями и осуществлявший незаконную деятельность в Карибском море.
США провели операцию по задержанию российского танкера Olina в Карибском бассейне вблизи Тринидада.
15 января стало известно о захвате в Карибском бассейне танкера "Veronica", связываемого с нелегальным вывозом венесуэльской нефти.
Эти захваты были частью кампании Вашингтона по устранению президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти, завершившейся его захватом американскими войсками 3 января.
С того времени администрация президента Дональда Трампа заявляла, что планирует контролировать нефтяные ресурсы Венесуэлы на неопределенный срок, стремясь восстановить запущенную нефтяную промышленность страны.