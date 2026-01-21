Цены на нефть падают на фоне намерений Трампа аннексировать Гренландию: что известно

Цены на нефть зафиксировали заметное падение: стоимость эталонной марки Brent снизилась до 64 долларов за баррель, а американская West Texas Intermediate (WTI) опустилась ниже отметки 60 долларов. Глобальные рынки негативно отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Реакция рынка

Заявления Вашингтона по поводу арктической территории поставили под сомнение прочность союза США и ЕС. Это подорвало интерес инвесторов к рискованным активам, включая акции и сырьевые товары.

Из-за геополитической напряженности волатильность на рынке остается высокой, а трейдеры со страхом ждут новых данных от Международного энергетического агентства (МЭА).

Прогноз МЭА

Сырая нефть находится под давлением не только из-за политики, но и из-за фундаментальных экономических факторов. Ожидается, что предложение в этом году значительно превысит спрос. Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол во время панельной дискуссии в Давосе заявил, что в ближайшие три-четыре года мы будем наблюдать давление на снижение цен на нефть из-за колоссальных объемов поставок из США и других стран-производителей.

Отдельным фактором беспокойства остается экспорт из Венесуэлы. После вмешательства США трейдеры пытаются понять, куда будут перенаправлены потоки нефти, ранее поставлявшиеся в Китай.

Угрозы Трампа

Накануне планового визита в Давос, Трамп неустанно заявлял о том, что "нам нужна Гренландия" как арктический защитный пункт от России и Китая, и угрожал торговой войной выступающим против него европейцам.

Администрация США уже пообещала ввести 10% пошлины на товары из восьми европейских стран именно из-за спора по Гренландии. Такие шаги могут серьезно помешать глобальному экономическому росту и ограничить спрос на энергоносители.

Как отмечают аналитики, сочетание геополитических споров за территорию Гренландии и огромный профицит нефти создает идеальные условия для дальнейшего удешевления энергоресурсов.

Ситуация в Украине

Удорожание нефти и девальвация гривны привели к росту оптовых цен на бензин и дизель в Украине. В то же время, продолжительные отключения света обусловили повышение спроса на эти виды горючего. Учитывая это, эксперты считают, что сети АЗС могут отреагировать на новые рыночные реалии уже до конца недели.

Поскольку Украина полностью зависит от импорта нефтепродуктов, подорожание барреля и рост курса доллара суммарно повысили себестоимость литра горючего более чем на 3,30 грн.