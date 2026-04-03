Достаточность капитала: финкомпаниям дали дополнительный период адаптации

Национальный банк Украины предоставил финансовым компаниям дополнительное время для адаптации к обновленным требованиям по достаточности собственного капитала.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Новые правила НБУ по капиталу

В частности, переходный период продлится до 30 сентября 2026 года. В настоящее время компании смогут оценить влияние усиленных требований, предусмотренных Положением о пруденциальных нормативах, и подготовиться к их полноценному внедрению, которое начнется с 1 октября 2026 года.

В течение тестового периода финансовые учреждения должны ежемесячно по состоянию на первое число осуществлять пробный расчет показателей достаточности собственного капитала. Это предполагает учет новых отчислений, определенных соответствующим постановлением, чтобы оценить готовность к соблюдению обновленных требований.

Напомним, в марте НБУ восстановил требования по формированию буферов капитала и приводит нормативы достаточности капитала в соответствии с законодательством ЕС. Это позволит создать запас прочности для стабильной работы банков в периоды экономической нестабильности.

Автор:
Ольга Опенько