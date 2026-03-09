Запланована подія 2

Национальный банк вводит европейские стандарты буферов капитала для банков: что известно

Национальный банк Украины восстанавливает требования по формированию буферов капитала и приводит нормативы достаточности капитала в соответствии с законодательством ЕС. Это позволит создать запас прочности для стабильной работы банков в периоды экономической нестабильности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Новые требования утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 04 марта 2026 года № 23 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", которое вступает в силу 31 декабря 2026 года.

Размер буфера консервации капитала установлен на уровне 2,5% для всех банковских учреждений без исключения. Для системно важных банков дополнительно вводится буфер системной важности, размер которого составит от 1 до 2% в зависимости от категории учреждения.

Наряду с внедрением буферов Национальный банк снижает минимальные значения нормативов достаточности капитала, приводя их к стандартам Европейского Союза.

С 1 января 2027 года минимальный норматив достаточности регулятивного капитала составит 8%. Для капитала 1 уровня установлен норматив в 6%, а для основного капитала 1 уровня – на уровне 4,5%.

Введение буферов позволяет отказаться от искусственно повышенных минимальных нормативов, действовавших ранее для компенсации рисков. Кроме того, с предлагаемый переходный период продолжительностью почти год считается достаточным для адаптации банковского сектора к новым условиям работы.

"Предложенный срок внедрения изменений достаточен для адаптации деятельности банков к анонсированным изменениям без снижения темпов кредитования" , - отметили в НБУ.

Напомним, с 10 ноября 2025 года Нацбанк ввел изменения в требования по формированию банками обязательных резервов. Цель обновлений – повысить эффективность регулирования денежно-кредитного рынка в условиях военного положения и стимулировать привлечение внешнего финансирования.

Татьяна Ковальчук