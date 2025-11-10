НБУ оновлює правила формування обов’язкових резервів: що змінюється з 10 листопада

З 10 листопада 2025 року Національний банк України запроваджує зміни до вимог щодо формування банками обов’язкових резервів. Мета оновлень — підвищити ефективність регулювання грошово-кредитного ринку в умовах воєнного стану та стимулювати залучення зовнішнього фінансування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Відтепер при розрахунку нормативів обов’язкового резервування не враховуватимуться примусово вилучені та санкційні кошти, зокрема:

кошти, примусово вилучені відповідно до закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", а також кошти, отримані у володіння за цим законом;

заблоковані кошти, на які поширено дію спеціальних економічних чи інших обмежувальних заходів згідно із законом України "Про санкції".

Як зазначають у Нацбанку, це рішення дозволить оптимізувати підходи до розрахунку обов’язкових резервів, адже такі кошти фактично є знерухомленими і не впливають на монетарні процеси.

Водночас у регуляторі підкреслюють, що зміни не матимуть значного впливу на загальний обсяг обов’язкового резервування в банківській системі.

Крім того, з 10 грудня 2025 року НБУ виключить із розрахунку обов’язкових резервів кредити, залучені банками на строк понад один рік від юридичних осіб-нерезидентів, у складі акціонерів яких є іноземні держави або міжнародні фінансові організації (МФО) з часткою не менше 10%.