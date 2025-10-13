Запланована подія 2

НБУ змінює вимоги до резервів банків, щоб стимулювати фінансування відбудови

Зміни НБУ стимулюватимуть банки інвестувати в проєкти відновлення / НБУ

Національний банк запроваджує зміни до порядку формування обов’язкових резервів банками. Це рішення має сприяти залученню довгострокових ресурсів для фінансування проєктів відбудови та зміцнити ефективність грошово-кредитної політики в умовах війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Довгострокові інвестиції у відбудову

З 10 листопада 2025 року Національний банк змінює порядок розрахунку нормативів обов’язкового резервування. Відтепер із цього розрахунку не враховуватимуться примусово вилучені та санкційні кошти.

Йдеться, зокрема, про:

  • кошти, примусово вилучені відповідно до закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", а також кошти, отримані у володіння на підставі цього закону;
  • кошти, заблоковані внаслідок застосування санкцій згідно із Законом України "Про санкції".

Такі зміни дадуть змогу оптимізувати підхід до розрахунку обов’язкових резервів, адже зазначені кошти фактично є "замороженими" та не впливають на грошово-кредитні процеси. Водночас вони не спричинять суттєвого впливу на загальний обсяг резервування в банківській системі.

Крім того, з 10 грудня 2025 року Національний банк виключить із розрахунку обов’язкових резервів кредити, залучені банками на строк понад один рік від юридичних осіб-нерезидентів, у складі акціонерів яких є іноземні держави або міжнародні фінансові організації (МФО) з часткою не менше 10%.

Наразі з розрахунку вже вилучено кредити, отримані безпосередньо від МФО. Запроваджені зміни розширять цю практику та стимулюватимуть банки активніше залучати довгострокове фінансування для реалізації проєктів відбудови економіки.

Нагадаємо, Національний банк України у липні змінив своє бачення основних параметрів економіки України до 2028 року порівняно з квітневими очікуваннями. Переважно погіршив.

Автор:
Ольга Опенько