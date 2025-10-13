- Категорія
НБУ змінює вимоги до резервів банків, щоб стимулювати фінансування відбудови
Національний банк запроваджує зміни до порядку формування обов’язкових резервів банками. Це рішення має сприяти залученню довгострокових ресурсів для фінансування проєктів відбудови та зміцнити ефективність грошово-кредитної політики в умовах війни.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.
Довгострокові інвестиції у відбудову
З 10 листопада 2025 року Національний банк змінює порядок розрахунку нормативів обов’язкового резервування. Відтепер із цього розрахунку не враховуватимуться примусово вилучені та санкційні кошти.
Йдеться, зокрема, про:
- кошти, примусово вилучені відповідно до закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", а також кошти, отримані у володіння на підставі цього закону;
- кошти, заблоковані внаслідок застосування санкцій згідно із Законом України "Про санкції".
Такі зміни дадуть змогу оптимізувати підхід до розрахунку обов’язкових резервів, адже зазначені кошти фактично є "замороженими" та не впливають на грошово-кредитні процеси. Водночас вони не спричинять суттєвого впливу на загальний обсяг резервування в банківській системі.
Крім того, з 10 грудня 2025 року Національний банк виключить із розрахунку обов’язкових резервів кредити, залучені банками на строк понад один рік від юридичних осіб-нерезидентів, у складі акціонерів яких є іноземні держави або міжнародні фінансові організації (МФО) з часткою не менше 10%.
Наразі з розрахунку вже вилучено кредити, отримані безпосередньо від МФО. Запроваджені зміни розширять цю практику та стимулюватимуть банки активніше залучати довгострокове фінансування для реалізації проєктів відбудови економіки.
Нагадаємо, Національний банк України у липні змінив своє бачення основних параметрів економіки України до 2028 року порівняно з квітневими очікуваннями. Переважно погіршив.