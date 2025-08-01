НБУ передумав: як центробанк тепер бачить майбутнє української економіки на найближчі 2,5 роки

Національний банк України у липні змінив своє бачення основних параметрів економіки України до 2028 року порівняно з квітневими очікуваннями. Переважно погіршив.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на липневий Інфляційний звіт НБУ.

Інфляція

Національний банк, зокрема, погіршив прогноз інфляції на кінець поточного і наступного років: до 9,7% (збільшено на 1 в.п.) в 2025 році, та до 6,6% (на 1,6 в.п.) в 2026-му. Прогноз інфляції на 2027 рік залишився незмінним – 5%.

Причини перегляду очікувань: погіршення прогнозу врожаїв, суттєвіші втрати від війни, ефекти перенесення витрат бізнесу на ціни та послаблення гривні до євро.

Реальний ВВП

НБУ погіршив прогноз реального ВВП на 2025 рік на 1 в.п. до 2,1%. На 2026 рік очікування погіршені на 1,4 в.п. до 2,3%. Гірші прогнози і на 2027 рік: на 1,1 в.п. до 2,8%.

Причини перегляду очікувань: погіршення безпекової ситуації, зростання втрат від обстрілів, нижчі врожаї.

Номінальний ВВП

Прогнози щодо номінального ВВП центробанк покращив. В 2025 році НБУ очікує 8 915 млрд гривень (тут все, як прогнозувалось у квітні). В 2026-му 9 935 млрд гривень (на 45 млрд гривень більше). На 2027 рік показник збільшено на 10 млрд до 10 870 млрд гривень.

Причини перегляду очікувань: вищий дефлятор ВВП, але нижчі темпи зростання реального ВВП.

Дефіцит державного бюджету

Прогноз дефіциту зведеного бюджету (без урахування грантів та коштів за ERA у доходах) погіршено на всі три роки. На 2025 рік прогноз дефіциту збільшено на 2,8 в.п. до 22% ВВП; на 2026-й – одразу на 7 в.п. до 18,8% ВВП; на 2027 трік – на 5,1 в.п. до 12% ВВП.

Причини перегляду очікувань: урахування вищих потреб на підтримку обороноздатності та збереження державних стимулів економіки.

Сальдо поточного рахунку

Національний банк суттєво погіршив прогнози динаміки поточного рахунку (співвідношення експорту та імпорту). Об’єми імпорту продовжують суттєво перевищувати обсяги експорту. І ситуація лише погіршується.

Так, на 2025 рік прогноз перевищення імпорту над експортом складає $34,6 млрд (квітневі очікування погіршено рівно вдвоє). Прогноз на 2026-й погіршено на $3,6 млрд до $34,9 млрд. В 2027 році очікується ще гірша ситуація - $37,3 млрд (погіршено на $9,6 млрд).

Причини перегляду очікувань: нижчий експорт через зменшення врожаю та вищий імпорт через ширший дефіцит бюджету, скасування пільгового режиму торгівлі з ЄС, уточнення історичних даних у 2024 році.

Міжнародні резерви

Прогнози динаміки міжнародних резервів НБУ до 2028 року погіршено. На кінець 2025 року НБУ очікує $53,7 млрд, що на $3,9 млрд менше від квітневого прогнозу. На фінал 2026-го очікується $44,7 млрд (на $2,1 млрд менше), на кінець 2027-го - $45,2 млрд (на $3,4 млрд менше).

Причини перегляду очікувань: більший імпорт і менший експорт, що частково компенсуватимуться суттєвішими обсягами міжнародної допомоги.

Облікова ставка НБУ

Погіршив регулятор також очікування щодо перспектив пом’якшення монетарної політики, тобто щодо подальшого зниження ключової ставки, яка впливає на розмір ставок комерційних банків і, відповідно, кредитування економіки.

В середньому за поточний рік НБУ прогнозує облікову ставку на рівні 15,1% (у квітні прогнозував 14,9%). В 2026-му – 13,4% (квітневі очікування були – 12,3%). В 2027-му середньорічне значення ставки очікується на рівні 11,7% (у квітні було 10,2%).

Причини перегляду очікувань: вищий інфляційний тиск.

Нагадаємо, в липневому Інфляційному звіті Національний банк погіршив також очікування щодо можливого повернення в країну біженців, які виїхали після початку повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року.