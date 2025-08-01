Майже 86% українських експортерів постачають продукцію до ЄС: повна статистика

Попри війну, більшість українських експортерів продовжують продажі за кордон, однак темпи відновлення обсягів експорту залишаються низькими, а частина промислових підприємств досі не змогла відновити експортну діяльність. Найбільше товарів експортують до кран ЄС — 85,5%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

У червні ІЕД серед 473 промислових підприємств провів дослідження "Експорт у війні на виснаження: як забезпечити економічну витривалість України". Серед цих опитаних компаній 59% виявилися експортерами.

Європейський Союз виявися головним експортним напрямом для українського бізнесу. Значну частку також має Туреччина (11,1%). У країни Африки та Китай український бізнес експортує найменше — лише 09% та 0,4% відповідно.

"Надмірна орієнтація на європейський ринок створює потенційні ризики для стабільності українського експорту. Це ризик не тільки можливих адміністративних або інституційних бар’єрів з боку ЄС. Наприклад, пов’язаних із блокуванням кордону з боку Польщі для нашої сільгосппродукції", – заявив старший науковий співробітник ІЕД Андрій Бутін.

Згідно з результатами опитування, що більший розмір бізнесу, то частіше він експортує. Серед мікропідприємств – 25% є експортерами, серед малих – 42%, середніх – 67%, а серед великого бізнесу – 91%.

Ситуація також залежить від галузі: найбільша частка експортерів у металургії та металообробці (74%), найнижча – у виробництві будматеріалів (28%).

"Більшість експортерів мають обмежену географію експорту. Майже чверть підприємств експортують лише до однієї країни, майже дві третини – до двох–п’яти країн", – повідомив старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

Фахівці зауважують, що експортери демонструють більший оптимізм порівняно зі "звичайним" бізнесом. Вони краще оцінюють своє фінансово-економічне становище й діловий клімат у країні.

Нагадаємо, у липні повідомлялося, що 5 держав Європейського Союзу – Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія – незадоволені новою торговельною угодою України з ЄС та просять її переглянути.

