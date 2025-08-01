Експорт електроенергії з України зріс на 16%, постачання до Молдови — найбільше

У липні 2025 року Україна збільшила експорт електроенергії на 16% у порівнянні з попереднім місяцем, досягнувши 282,2 тис. МВт-год. Найбільше зросли поставки до Молдови, в розрізі доби за цим напрямом експорт відбувався майже в усі години.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані моніторингу консалтингової компанії ExPro.

Ключові показники експорту

До Молдови у липні було експортовано понад 115 тис. МВт-год електроенергії, що становить 41% від усього обсягу. Однак за усіма іншими напрямами експорт української електроенергії скоротився. Найбільше зниження було у поставках до Словаччини, на 24%. В липні минулого року експорт електроенергії був відсутній.

За обсягами Україна залишається нетто-експортером, проте, за оцінкою експертів загальні витрати на імпорт є суттєво більшими за надходження від експорту.

Імпорт електроенергії зростає

Імпорт електроенергії у липні 2025 року зріс на 24,7%, у порівнянні з попереднім місяцем, - до 257,7 тис. МВт-год.

Проте поставки з Молдови скоротились на 55%, а з Польщі — майже на 1%. За іншими напрямами імпорт виріс. Найбільшу частку у структурі імпорту і надалі займає Угорщина, майже 41%. У порівнянні з липнем 2024 року, цьогоріч імпорт знизився втричі.

Нагадаємо, протягом І півріччя 2025 року Україна експортувала 688 тис. МВт-год електроенергії. Цей показник у 2,8 раза перевищує обсяги експорту за аналогічний період 2024 року. До експорту електроенергії долучилися 37 компаній.