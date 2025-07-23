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Експорт електроенергії з України за пів року зріс у 2,8 раза: хто лідирує у списку постачальників

електроенергія
Україна збільшила експорт електроенергії / Freepik

Протягом І півріччя 2025 року Україна експортувала 688 тис. МВт-год електроенергії. Цей показник у 2,8 раза перевищує обсяги експорту за аналогічний період 2024 року. До експорту електроенергії долучилися 37 компаній.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro.

З них частка державних компаній ("Енергоатом", "Укргідроенерго", "Енергетична компанія України" та "Нафтогаз України") у структурі експорту склала 40%.

До п'ятірки найбільших експортерів електроенергії за перше півріччя 2025 року увійшли:

  • "ДТЕК Західенерго",
  • "Укргідроенерго",
  • "Енергоатом",
  • Д.Трейдінг,
  • "Енергетична компанія України".

Найбільшим імпортером української електроенергії стала Угорщина, куди було поставлено 42% від загального обсягу. Наступними за обсягами експорту стали Молдова (25%), Румунія (16%), Словаччина (14%) та Польща (3%).  

Фото 2 — Експорт електроенергії з України за пів року зріс у 2,8 раза: хто лідирує у списку постачальників

Нагадаємо, що в червні 2025 року Україна збільшила експорт електроенергії в 2,5 раза до понад 237 тис. МВт-год. у порівнянні з попереднім місяцем.

За перші п'ять місяців 2025 року (січень-травень) експорт електроенергії з України здійснювали 33 компанії.  До п'ятірки лідерів увійшли "ДТЕК Західенерго", "Укргідроенерго", Д.Трейдінг, "Енергоатом" та "Енергетична компанія України". 

Автор:
Тетяна Бесараб