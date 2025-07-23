Экспорт электроэнергии из Украины за полгода вырос в 2,8 раза: кто лидирует в списке экспортеров

В течение I полугодия 2025 года Украина экспортировала 688 тыс. МВт-ч электроэнергии. Этот показатель в 2,8 раза превышает объемы экспорта за аналогичный период 2024 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro.

Из них доля государственных компаний ("Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Энергетическая компания Украины" и "Нафтогаз Украины") в структуре экспорта составила 40%.

В пятерку крупнейших экспортеров электроэнергии за первое полугодие 2025 вошли:

"ДТЭК Западэнерго",

"Укргидроэнерго",

"Энергоатом",

Д.Трейдинг,

"Энергетическая компания Украины".

Крупнейшим импортером украинской электроэнергии стала Венгрия, куда было поставлено 42% общего объема. Следующими по объемам экспорта стали Молдова ( 25% ), Румыния ( 16% ), Словакия ( 14% ) и Польша ( 3% ).

Напомним, что в июне 2025 года Украина увеличила экспорт электроэнергии в 2,5 раза до более чем 237 тыс. МВт-час. по сравнению с предыдущим месяцем.

За первые пять месяцев 2025 года (январь-май) экспорт электроэнергии из Украины осуществляли 33 компании. В пятерку лидеров вошли ДТЭК Западэнерго, Укргидроэнерго, Д.Трейдинг, Энергоатом и Энергетическая компания Украины.