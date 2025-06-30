Украинскую электроэнергию с начала 2025 года экспортировали 33 компании: кто среди лидеров

За первые пять месяцев 2025 года (январь-май) экспорт электроэнергии из Украины осуществляли 33 компании.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные мониторинга ExPro Electricity.

Отмечается, что в пятерку лидеров вошли ДТЭК Западэнерго, Укргидроэнерго, Д.Трейдинг, Энергоатом и Энергетическая компания Украины.

Распределение частиц выглядит следующим образом:

ДТЭК Западэнерго: 30%

Укргидроэнерго: 19%

D.Trading: 15%

Энергоатом: 12%

Энергетическая компания Украины: 4%

Другие: 20%

В целом доля государственных компаний в структуре экспорта составила 36%.

По итогам 2024 экспортом электроэнергии из Украины занимались 30 компаний. Тогда в ТОП-5 вошли ДТЭК Западэнерго, Укргидроэнерго, ЭРУ Трейдинг, Д.Трейдинг, Синапс Электрик.

Напомним, в феврале НЭК "Укрэнерго" начало ежедневные аукционы по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных интерконнекторов, согласно европейским стандартам, на общеевропейской платформе Joint Allocation Platform (JAO) по направлениям Украина – Словакия.