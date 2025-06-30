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Українську електроенергію з початку 2025 року експортували 33 компанії: хто серед лідерів

Електроенергія, експорт
33 компанії експортували електроенергію з України/Freepik

За перші п'ять місяців 2025 року (січень-травень) експорт електроенергії з України здійснювали 33 компанії. 

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані моніторингу ExPro Electricity.

Зазначається, що до п'ятірки лідерів увійшли ДТЕК Західенерго, Укргідроенерго, Д.Трейдінг, Енергоатом та Енергетична компанія України. 

Розподіл часток виглядає наступним чином:

  • ДТЕК Західенерго: 30%
  • Укргідроенерго: 19%
  • D.Trading: 15%
  • Енергоатом: 12%
  • Енергетична компанія України: 4%
  • Інші: 20%

Загалом, частка державних компаній у структурі експорту склала 36%.

Фото 2 — Українську електроенергію з початку 2025 року експортували 33 компанії: хто серед лідерів

За підсумками 2024 року експортом електроенергії з України займалися 30 компаній. Тоді до ТОП-5 увійшли ДТЕК Західенерго, Укргідроенерго, ЕРУ Трейдінг, Д.Трейдінг, Синапс Електрик.

Нагадаємо, у лютому НЕК "Укренерго" розпочало щоденні аукціони з розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів, відповідно до європейських стандартів, на загальноєвропейській платформі Joint Allocation Platform (JAO) за напрямками Україна – Словаччина. 

Автор:
Тетяна Бесараб