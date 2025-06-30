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Україна переходить на європейські стандарти електроживлення з 1 липня

напруга
Україна переходить на 230 вольт

З 1 липня 2025 року в Україні запроваджується новий стандарт електроживлення — номінальна напруга становитиме 230/400 В. Це рішення відповідає європейським нормам і покликане покращити якість електропостачання та зменшити ризики для побутової техніки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Національної комісії, яка регулює енергетичну та комунальну сфери (НКРЕКП).

З 1 липня в Україні — новий стандарт струму

З 1 липня 2025 року в Україні починає діяти новий стандарт електроживлення, який наближає енергосистему країни до європейських норм. Йдеться про перехід на номінальну напругу 230/400 вольт.

Які основні зміни чекають українців: 

Одним із ключових нововведень стане встановлення чітких меж допустимого коливання напруги в електромережі — від 207 до 253 вольт, що становить ±10% від нового номінального значення 230 В. 

Переваги для споживачів: 

За словами енергетиків, оновлені стандарти сприятимуть значному покращенню якості електроенергії в українських домівках. Зокрема:

  • Стабільна напруга зменшить ризик пошкодження побутової техніки, яка особливо чутлива до перепадів струму.
  • Менше потреби у стабілізаторах та інших захисних пристроях — обладнання працюватиме стабільніше навіть без додаткових засобів безпеки.
  • Покращиться енергоефективність: техніка споживатиме менше енергії, працюватиме без перевантажень і зайвих втрат потужності.

Для звичайних споживачів зміни будуть малопомітними на перший погляд — в розетках буде напруга не 220 В, як раніше, а 230 В. Це не потребує жодних дій з боку населення — всі сучасні побутові прилади вже давно розраховані саме на цей рівень.

Водночас у перспективі такі зміни дозволять знизити рівень зношення техніки, зменшити витрати на електроенергію та наблизити енергетичну інфраструктуру України до стандартів ЄС.

Нагадаємо, в Україні ще з 2023 року почали розглядати створення системи мініелектростанцій. Це може стати хорошим інструментом для стабілізації енергосистеми та забезпечення енергопостачання на місцях. Але ціна електроенергії від такої генерації має бути співставною з ціною з енергосистеми.

Автор:
Ольга Опенько