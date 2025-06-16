"Укренерго" планує у 2025 році щомісячні аукціони для імпорту та експорту електроенергії

НЕК "Укренерго" планує провести кілька щомісячних аукціонів цього року, щоб розподілити доступ до міждержавних ліній електропередач для імпорту та експорту електроенергії.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення т.в.о. компанії Олексія Брехта.

За його словами, такі аукціони дадуть змогу більше наситити відповідний перетин, мінімізувати або оптимізувати вартість електричної енергії, дати гарантованість і прогнозованість.

Цього року "Укренерго" планує провести довгострокові аукціони з розподілу міждержавного перетину для імпорту-експорту електроенергії принаймні на кількох напрямках, зокрема до Румунії та Словаччини.

"Поки що це будуть місячні аукціони. На річні, на жаль, поки не погоджуються наші партнери, бо розуміють, що кожен ракетний удар може підірвати цю ідею”, – сказав Брехт.

Він додав, що оператор платформи JAO, який має організаційно забезпечити проведення таких аукціонів за кількома напрямками, вже згодом активізує свою роботу у цьому напрямку.

Нагадаємо, у лютому НЕК "Укренерго" розпочало щоденні аукціони з розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів, відповідно до європейських стандартів, на загальноєвропейській платформі Joint Allocation Platform (JAO) за напрямками Україна – Словаччина.

Також "Укренерго" провело перші спільні аукціони з розподілу доступу до міждержавних інтерконекторів між Україною та Угорщиною.