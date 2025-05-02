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"Укренерго" проведе спеціальний аукціон на 550 МВт резерву для балансування енергосистеми

аукціон
"Укренерго" проведе спеціальний аукціон / Depositphotos

27 травня відбудеться проведення четвертого спеціального аукціону з довгострокового придбання допоміжних послуг.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

У межах цього аукціону компанія планує законтрактувати послуги з надання автоматичного резерву відновлення частоти (аРВЧ) загальною потужністю 550 МВт строком на п’ять років.

Очікується, що переможці розпочнуть надання послуг з 1 грудня 2026 року.

Автоматичний резерв відновлення частоти (аРВЧ) є критично важливою складовою системи балансування в енергетиці. Він забезпечує стабільність та безперебійну роботу енергосистеми, дозволяючи оперативно реагувати на відхилення частоти струму в мережі.

У разі необхідності "Укренерго" надсилає команди операторам електростанцій, які мають відповідні контракти, на підвищення або зниження потужності генерації для утримання частоти в межах нормативних показників.

Нагадаємо, у серпні 2024 "Укренерго" вперше провело конкурентний спеціальний аукціон з придбання послуги швидкого резерву підтримки частоти на п'ятирічний термін. 

Автор:
Тетяна Гойденко