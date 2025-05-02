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"Укрэнерго" проведет специальный аукцион на 550 МВт резерва для балансировки энергосистемы

аукцион
"Укрэнерго" проведет специальный аукцион / Depositphotos

27 мая состоится проведение четвертого специального аукциона по долгосрочному приобретению вспомогательных услуг.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

В рамках этого аукциона компания планирует законтрактовать услуги по оказанию автоматического резерва восстановления частоты (аРВЧ) общей мощностью 550 МВт сроком пять лет.

Ожидается, что победители приступят к оказанию услуг с 1 декабря 2026 года.

Автоматический резерв восстановления частоты (АРВЧ) является критически важной составляющей системы балансировки в энергетике. Он обеспечивает стабильность и бесперебойную работу энергосистемы, что позволяет оперативно реагировать на отклонение частоты тока в сети.

В случае необходимости "Укрэнерго" посылает команды операторам электростанций, имеющим соответствующие контракты, на повышение или снижение мощности генерации для удержания частоты в пределах нормативных показателей.

Напомним, в августе 2024 года "Укрэнерго" впервые провело конкурентный специальный аукцион по приобретению услуги быстрого резерва поддержки частоты на пятилетний срок.

Автор:
Татьяна Гойденко