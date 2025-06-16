"Укрэнерго" планирует в 2025 году ежемесячные аукционы для импорта и экспорта электроэнергии

НЭК "Укрэнерго" планирует провести несколько ежемесячных аукционов в этом году, чтобы распределить доступ к межгосударственным линиям электропередач для импорта и экспорта электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение в.и.о.

По его словам, такие аукционы позволят больше насытить соответствующее сечение, минимизировать или оптимизировать стоимость электрической энергии, дать гарантированность и прогнозируемость.

В этом году "Укрэнерго" планирует провести долгосрочные аукционы по распределению межгосударственного пересечения для импорта-экспорта электроэнергии по крайней мере по нескольким направлениям, в частности в Румынию и Словакию.

"Пока это будут месячные аукционы. На годовые, к сожалению, пока не соглашаются наши партнеры, потому что понимают, что каждый ракетный удар может подорвать эту идею", – сказал Брехт.

Он добавил, что оператор платформы JAO, который должен организационно обеспечить проведение таких аукционов по нескольким направлениям, уже впоследствии активизирует свою работу по этому направлению.

Напомним, в феврале НЭК "Укрэнерго" начало ежедневные аукционы по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных интерконнекторов, согласно европейским стандартам, на общеевропейской платформе Joint Allocation Platform (JAO) по направлениям Украина – Словакия.

Также "Укрэнерго" провело первые совместные аукционы по распределению доступа к межгосударственным интерконнекторам между Украиной и Венгрией.