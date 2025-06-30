Украина переходит на европейские стандарты электропитания с 1 июля

С 1 июля 2025 гога в Украине вводится новый стандарт электропитания — номинальное напряжение будет составлять 230/400 В. Это решение соответствует европейским нормам и призвано улучшить качество электроснабжения и уменьшить риски для бытовой техники.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Национальной комиссии, которая регулирует энергетическую и коммунальную сферы (НКРЭКУ).

С 1 июля в Украине — новый стандарт тока

С 1 июля 2025 года в Украине начинает действовать новый стандарт электропитания, приближающий энергосистему страны к европейским нормам. Речь идет о переходе на номинальное напряжение 230/400 вольт.

Какие основные изменения ждут украинцев:

Одним из ключевых новшеств станет установление четких пределов допустимого колебания напряжения в электросети – от 207 до 253 вольт, что составляет ±10% от нового номинального значения 230 В.

Преимущества для потребителей:

По словам энергетиков, обновленные стандарты будут способствовать значительному улучшению качества электроэнергии в украинских домах. В частности:

Стабильное напряжение уменьшит риск повреждения бытовой техники, особенно чувствительной к перепадам тока.

Меньше потребности в стабилизаторах и других защитных устройствах — оборудование будет работать более стабильно даже без дополнительных средств безопасности.

Улучшится энергоэффективность: техника будет потреблять меньше энергии, работать без перегрузок и излишних потерь мощности.

Для обычных потребителей изменения будут малозаметны на первый взгляд – в розетках будет напряжение не 220 В, как раньше, а 230 В. Это не требует никаких действий со стороны населения – все современные бытовые приборы уже давно рассчитаны именно на этот уровень.

В то же время, в перспективе такие изменения позволят снизить уровень износа техники, уменьшить затраты на электроэнергию и приблизить энергетическую инфраструктуру Украины к стандартам ЕС.

Напомним, в Украине еще с 2023 года начали рассматривать создание системы миниэлектростанций. Это может стать хорошим инструментом стабилизации энергосистемы и обеспечения энергоснабжения на местах. Но цена электроэнергии от такого поколения должна быть сопоставимой с ценой из энергосистемы.