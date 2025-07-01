Украина увеличила продажи электроэнергии в 2,5 раза: объемы вернулись на уровень осени 2022 года

Украина увеличила экспорт электроэнергии в 2,5 раза до более чем 237 тыс. МВт-ч в июне 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro.

Экспорт

По данным аналитиков, в течение июня поставки выросли по всем направлениям, а больше всего вырос экспорт в Венгрию — с 34 до 122 тыс. МВт-час.

В июне 2024 года Украина не продавала электроэнергию дефицит в энергосистеме в результате атак РФ.

Импорт

Также в июне импорт электроэнергии вырос на 5% по сравнению с маем – до 203,8 тыс. МВт-час. Поставки выросли из Венгрии и Словакии, по другим направлениям (Польша, Румыния, Молдова) – сократились.

По сравнению с июнем 2024 года импорт электроэнергии сократился более чем в 4 раза. Тогда был рекордный импорт (858 тыс. МВт-ч), что было обусловлено потребностью в дополнительном ресурсе на фоне разрушительных обстрелов.

Аналитики констатируют, что по итогам июня 2025 Украина стала нетто-экспортером электроэнергии впервые с октября 2023 года.

В целом объемы экспорта электроэнергии вернулись на уровень осени 2022 года, к началу полномасштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Заметим, что за первые пять месяцев 2025 года (январь-май) экспорт электроэнергии из Украины осуществляли 33 компании. В пятерку лидеров вошли ДТЭК Западэнерго, Укргидроэнерго, Д.Трейдинг, Энергоатом и Энергетическая компания Украины.