Возможны ли отключение электроэнергии летом

Если манипуляции вокруг темы повышения тарифов на электроэнергию перманентны уже на протяжении десятилетий, то проблема отключений появилась только во время военных реалий (конечно, если не учитывать веерные отключения в 90-х).

На работу энергосистемы влияет множество факторов: спрос, ход ремонтной кампании, погода, ситуация на соседних рынках и многое другое. Прошлое лето было трудным для украинской энергосистемы. Энергетические компании были вынуждены крайне оперативно ремонтировать оборудование, атакованное россиянами весной. По оценке правительства, в 2024 году было разрушено или повреждено 10 ГВт генерирующих мощностей. Что изменилось этим летом?

Несмотря на все вызовы, возникшие перед украинской энергетикой, существует высокая вероятность того, что массовых отключений электроэнергии летом 2025 года удастся избежать. При одной важной предпосылке – отсутствие обстрелов.

Одним из значимых положительных факторов в летний период является активная работа солнечных электростанций (СЭС). Увеличение светового дня и интенсивность солнечного излучения обеспечивают максимальную генерацию от СЭС в дневные часы. Это часто приводит к образованию профицита электроэнергии в системе в отдельные часы суток. Пик производства СЭС, как правило, приходится на середину дня, что позволяет тепловому генерированию уменьшать свою нагрузку или работать в минимальном режиме.

Атомные электростанции и дальше обеспечивают базовую нагрузку в энергосистеме Украины, занимая около 50% в общих объемах генерации. Сейчас "Энергоатом" находится на пике собственной ремонтной кампании и из-за оптимизированного графика это никоим образом не упивает негативно на сбалансированность энергосистемы. В "ночные" часы даже происходит экспорт электроэнергии. В странские АЭС планируют завершить ремонтную кампанию к началу осени и выйдут на пиковое производство зимой для обеспечения электроэнергией в осенне-зимний период.

Активно проводятся и аварийно-восстанавливаемые работы на объектах генерации ТЭС и ГЭС, наиболее пострадавших от вражеских обстрелов. Их работа важна для обеспечения утреннего и особенно вечернего пика, когда потребление в энергосистеме наивысшее. Восстановление поврежденных блоков, а также запуск объектов распределенной генерации создает дополнительный ресурс для балансировки. В этом году планируется восстановить более 3 ГВт поврежденных объектов. Масштабное привлечение ресурсов к восстановлению инфраструктуры стало результатом активного участия и ответственных энергетических компаний и Министерства энергетики в рамках Фонда поддержки энергетики Украины .

Также, в "Укрэнерго" прогнозируют, что в 2025 году будет введено в работу по меньшей мере 1 ГВт новых высокоманевренных мощностей.

"На сегодня у нас энергосистема сбалансирована полностью, никаких отключений энергии не осуществляется, кроме тех населенных пунктов, которые расположены в зоне боевых действий, где под обстрелами находятся подстанции и линии электропередачи", — указал первый замминистра энергетики Юрий Шейко, добавляя, что в системе появились дополнительные мощности, увеличился объем доступной генерации.

На сегодняшний день нет существенной потребности в привлечении импортной электроэнергии, поставки из-за рубежа являются в основном коммерческими, при благоприятной ценовой ситуации на соседних рынках.

За первую декаду июня было уже импортировано 94 тыс. МВт-ч, что на 10% меньше аналогичного периода мая. В то же время экспорт составил 40,9 тыс. МВт-ч, что в 5 раз больше первых 10 дней прошлого месяца. Поставки электроэнергии за границу происходят преимущественно в дневные часы, при активной генерации на СЭС, а также ночью, в периоды вне пиковой нагрузки. Уже в этом году ожидается запуск долгосрочных аукционов на пересечение, что сделает трансграничную торговлю прогнозируемой для участников рынка.

Импорт и экспорт электроэнергии за I декаду июня 2025 г., МВт-час в сутки

мониторинг ExPro на основе данных ENTSO-E Transparency Platform.

В целом успешное прохождение летнего периода без отключений является результатом не только технических факторов, но и эффективной координации между Министерством энергетики, НЭК "Укрэнерго" и другими энергетическими компаниями.

Следовательно, ожидаемая стабильность энергосистемы Украины летом обусловлена рядом ключевых факторов. Прежде всего, это отсутствие масштабных обстрелов со стороны РФ, которые в прошлом году существенно повредили генерирующие мощности. Важную роль также играет качественное проведение ремонтной кампании на объектах генерации и сетевой инфраструктуре. Этот процесс стал возможным благодаря эффективному сотрудничеству Министерства энергетики с энергетическими компаниями, что позволило оперативно устранять последствия атак и увеличивать доступные резервы. Дополнительную гибкость системе предоставляет возможность привлечения импорта электроэнергии, а также постепенное введение в эксплуатацию новых высокоманевренных мощностей.

"Россия планирует и дальнейшие атаки против энергетики, которые могут быть сейчас менее заметны миру из-за сосредоточения внимания на ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующие данные есть у разведок партнеров. Конкретно относительно российской угрозы инфраструктуре нашей атомной генерации в Украине данные переданы министром энергетики Украины МАГАТЭ и господину Виткофу" — указал президент Зеленский.

В центре внимания остается и подготовка к зиме. Именно отопительный сезон традиционно является самым серьезным испытанием для энергосистемы и соответствующие работы уже активно проводятся.