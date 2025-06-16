Чи можливі відключення електроенергії влітку

Якщо маніпуляції навколо теми підвищення тарифів на електроенергію є перманентними вже протягом десятиліть, то проблема відключень з’явилась тільки під час воєнних реалій (звичайно, якщо не враховувати віялові відключення в 90-х).

На роботу енергосистеми впливає безліч факторів: попит, перебіг ремонтної кампанії, погода, ситуація на сусідніх ринках та багато іншого. Минуле літо було важким для української енергосистеми. Енергетичні компанії були вимушені вкрай оперативно ремонтувати обладнання, яке було атаковано росіянами навесні. За оцінкою Уряду, у 2024-му році було зруйновано або пошкоджено 10 ГВт генеруючих потужностей. Що змінилось цього літа?

Попри усі виклики, які постали перед українською енергетикою, існує висока ймовірність того, що масових відключень електроенергії влітку 2025 року вдасться уникнути. За однієї важливої передумови – відсутність обстрілів. Якщо енергетична інфраструктура не буде зазнавати руйнівних російських атак, то літо вдасться пройти досить спокійно та стабільно.

Одним зі значних позитивних чинників у літній період є активна робота сонячних електростанцій (СЕС). Збільшення світлового дня та інтенсивність сонячного випромінювання забезпечують максимальну генерацію від СЕС в денні години. Це часто призводить до утворення профіциту електроенергії в системі в окремі години доби. Пік виробництва СЕС, як правило, припадає на середину дня, що дозволяє тепловій генерації зменшувати своє навантаження або працювати в мінімальному режимі.

Атомні електростанції й надалі забезпечують базове навантаження в енергосистемі України, займаючи близько 50% в загальних обсягах генерації. Наразі "Енергоатом" перебуває на піку власної ремонтної кампанії та через оптимізований графік це жодним чином не впиває негативно на збалансованість енергосистеми. У "нічні" години навіть відбувається експорт електроенергії. Українські АЕС планують завершити ремонтну кампанію до початку осені й вийдуть на пікове виробництво взимку для забезпечення електроенергією в осінньо-зимовий період.

Активно проводяться і аварійно-відновлювані роботи на обʼєктах генерації ТЕС та ГЕС, які найбільше постраждали від ворожих обстрілів. Їх робота важлива для забезпечення ранкового та, особливо, вечірнього піку, коли споживання в енергосистемі найвище. Відновлення пошкоджених блоків, а також запуск об'єктів розподіленої генерації створює додатковий ресурс для балансування. Цьогоріч планується відновити понад 3 ГВт пошкоджених обʼєктів. Масштабне залучення ресурсів до відновлення інфраструктури стало результатом активної участі відповідальних енергетичних компаній та Міністерства енергетики в рамках Фонду підтримки енергетики України.

Також, в "Укренерго" прогнозують, що у 2025-му році буде введено в роботу щонайменше 1 ГВт нових високоманеврених потужностей.

"На сьогодні у нас енергосистема збалансована повністю, ніяких відключень енергії не здійснюється, окрім тих населених пунктів, які розташовані в зоні бойових дій, де під обстрілами перебувають підстанції та лінії електропередачі", — вказав перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко, додаючи, що у системі з’явилися додаткові потужності, збільшився обсяг доступної генерації.

На сьогодні немає суттєвої потреби у залученні імпортної електроенергії, поставки з-за кордону є здебільшого комерційними, за сприятливої цінової ситуації на сусідніх ринках.

За першу декаду червня було вже імпортовано 94 тис. МВт-год, що на 10% менше за аналогічний період травня. Водночас експорт склав 40,9 тис. МВт-год, що в 5 разів більше за перші 10 днів минулого місяця. Поставки електроенергії за кордон відбуваються переважно у денні години, за активної генерації на СЕС, а також вночі, в періоди поза пікового навантаження. Вже цього року очікується запуск довгострокових аукціонів на перетин, що зробить транскордонну торгівлю більш прогнозованою для учасників ринку.

Імпорт та експорт електроенергії за І декаду червня 2025 р., МВт-год за добу

Джерело: моніторинг ExPro на основі даних ENTSO-E Transparency Platform.

Загалом, успішне проходження літнього періоду без відключень є результатом не лише технічних факторів, а й ефективної координації між Міністерством енергетики, НЕК "Укренерго" та іншими енергетичними компаніями.

Отже, очікувана стабільність енергосистеми України влітку зумовлена рядом ключових чинників. Насамперед це відсутність масштабних обстрілів з боку РФ, які минулого року суттєво пошкодили генеруючі потужності. Важливу роль відіграє також якісне проведення ремонтної кампанії на об'єктах генерації та мережевій інфраструктурі. Цей процес став можливим завдяки ефективній співпраці Міністерства енергетики з енергетичними компаніями, що дозволило оперативно усувати наслідки атак і збільшувати доступні резерви. Додаткову гнучкість системі надає можливість залучення імпорту електроенергії, а також поступове введення в експлуатацію нових високоманеврених потужностей.

"Росія планує й подальші атаки проти енергетики, які можуть бути зараз менше помітні світові через зосередження уваги на ситуації на Близькому Сході. Відповідні дані є у розвідок партнерів. Конкретно щодо російської загрози інфраструктурі нашої атомної генерації в Україні дані передані міністром енергетики України МАГАТЕ й пану Віткоффу", — вказав президент Зеленський.

В центрі уваги залишається і підготовка до зими. Саме опалювальний сезон традиційно є найсерйознішим випробуванням для енергосистеми, і відповідні роботи вже активно проводяться.