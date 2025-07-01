Україна збільшила продаж електроенергії в 2,5 рази: обсяги повернулись на рівень осені 2022 року

Україна збільшила експорт електроенергії в 2,5 рази до понад 237 тис. МВт-год у червні 2025 року у порівнянні з попереднім місяцем.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro.

Експорт

За даними аналітиків, протягом червня поставки зросли за усіма напрямами, а найбільше зріс експорт до Угорщини - з 34 до 122 тис. МВт-год.

У червні 2024 року Україна не продавала електроенергія дефіцит в енергосистемі внаслідок атак РФ.

Імпорт

Також у червні імпорт електроенергії зріс на 5%, у порівнянні з травнем, - до 203,8 тис. МВт-год. Поставки зросли з Угорщини та Словаччини, за іншими напрямами (Польща, Румунія, Молдова) - скоротились.

У порівнянні з червнем 2024 року імпорт електроенергії скоротився в понад 4 рази. Тоді був рекордний імпорт (858 тис. МВт-год), що був зумовлений потребою у додатковому ресурсі на фоні руйнівних обстрілів.

Аналітики констатують, що за підсумками червня 2025 року Україна стала нетто-експортером електроенергії вперше з жовтня 2023 року.

Загалом, обсяги експорту електроенергії повернулись на рівень осені 2022 року, до початку повномасштабних атак на енергетичну інфраструктуру України.

Зауважимо, за перші п'ять місяців 2025 року (січень-травень) експорт електроенергії з України здійснювали 33 компанії. До п'ятірки лідерів увійшли ДТЕК Західенерго, Укргідроенерго, Д.Трейдінг, Енергоатом та Енергетична компанія України.