Экспорт электроэнергии из Украины вырос на 16%, поставки в Молдову — больше всего

В июле 2025 года Украина увеличила экспорт электроэнергии на 16% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 282,2 тыс. МВт-час. Больше всего выросли поставки в Молдову, в разрезе суток по этому направлению экспорт происходил почти во все часы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные мониторинга консалтинговой компании ExPro.

Ключевые показатели экспорта

В Молдову в июле было экспортировано более 115 тыс. МВт-ч электроэнергии, что составляет 41% всего объема. Однако по всем другим направлениям экспорт украинской электроэнергии сократился. Наибольшее снижение было в поставках в Словакию на 24%. В июле прошлого года экспорт электроэнергии отсутствовал.

По объемам Украина остается нетто-экспортером, однако, по оценке экспертов общие расходы на импорт существенно больше, чем поступления от экспорта.

Импорт электроэнергии растет

Импорт электроэнергии в июле 2025 года вырос на 24,7% по сравнению с предыдущим месяцем – до 257,7 тыс. МВт-час.

Однако поставки из Молдовы сократились на 55%, а из Польши — почти на 1%. По другим направлениям импорт вырос. Наибольшую долю в структуре импорта продолжает занимать Венгрия, почти 41%. По сравнению с июлем 2024 года импорт в этом году снизился втрое.

Напомним, в течение I полугодия 2025 года Украина экспортировала 688 тыс. МВт-ч электроэнергии. Этот показатель в 2,8 раза превышает объем экспорта за аналогичный период 2024 года. К экспорту электроэнергии присоединились 37 компаний.