Украина удвоила импорт электроэнергии

С 7 по 11 июля импорт электроэнергии в Украину вырос вдвое по сравнению с предыдущей неделей – до 44 тыс. МВт-час. В то же время объемы экспорта сократились до 32,2 тыс. МВт·ч.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные ExPro.

По данным аналитиков, самые большие объемы импорта фиксируются в вечерние часы пиковой нагрузки.

«Это свидетельствует о критической роли связей с ЕС в балансировке системы, особенно на фоне ограниченных резервов маневровой генерации», — отмечают эксперты.

В настоящее время импорт в пиковые часы может превышать 1 ГВт, что является весомым вкладом в обеспечение стабильности. В текущих условиях импорт снова может стать важной составляющей для энергосистемы в часы пикового потребления.

Очевидно, потребность в долгосрочном прогнозируемом импорте ставит в повестку дня развитие аукционов на доступ к межгосударственному пересечению.

Напомним, максимальная мощность экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС увеличена до 900 МВт.

Украина увеличила продажу электроэнергии в 2,5 раза

Украина увеличила экспорт электроэнергии в 2,5 раза до более чем 237 тыс. МВт-ч в июне 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем.

По итогам июня 2025 г. Украина стала нетто-экспортером электроэнергии впервые с октября 2023 года.

Объемы экспорта электроэнергии вернулись на уровень осени 2022 года до начала полномасштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины.