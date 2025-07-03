Украина сможет продавать Европейскому Союзу больше электроэнергии

Максимальная мощность экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС увеличена до 900 МВт.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Отмечается, что усиление интеграции в европейскую энергосистему — один из приоритетов работы ведомства.

Как объясняют в Минэнерго, увеличение максимальной мощности экспорта с 650 до 900 МВт облегчит балансировку украинской энергосистемы без ограничений генерации.

"Этот важный шаг позволит украинским электростанциям получить дополнительную прибыль от внешней торговли. Это позволит направить ресурс на ликвидацию последствий российских обстрелов и подготовку к осенне-зимнему периоду", — подчеркивают в Минэнерго.

Там подчеркивают, что электроэнергия будет транспортироваться из Украины исключительно при профиците мощности в энергосистеме.

Напомним, максимальная мощность экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы в Европейский Союз с 1 мая была увеличена до 650 МВт.

Украина увеличила продажу электроэнергии в 2,5 раза

Украина увеличила экспорт электроэнергии в 2,5 раза до более чем 237 тыс. МВт-ч в июне 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем.

По итогам июня 2025 г. Украина стала нетто-экспортером электроэнергии впервые с октября 2023 года.

Объемы экспорта электроэнергии вернулись на уровень осени 2022 года до начала полномасштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины.



