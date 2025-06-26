Украина изменила правила торговли электроэнергией с Молдовой

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, согласовала изменения в правила распределения межгосударственных связей с Молдовой на общих аукционах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ.

Отмечается, что между операторами систем передачи Украины и Молдовы НЭК "Укрэнерго" и ГП Moldelectrica заключен договор о распределении межзональной пропускной способности между торговыми зонами, который, в частности, предусматривает дополнительное распределение на внутрисуточных аукционах на базе аукционной платформы "Укрэнерго".

Согласно договору предусмотрено распределение доходов между "Укрэнерго" и Moldelectrica в соотношении 50% на 50%.

Регулятор также согласовал обновленную структуру распределения межгосударственного пересечения с Молдовой.

Так, на годовой и месячный аукционы будут выставлять 35% максимально доступной в течение года возможности пересечения, на суточный — 30% от величины максимально доступной пропускной способности в течение года или месяца.

На внутрисуточных аукционах будет выставляться 0% от максимально доступной пропускной способности.

Отметим, правила совместных аукционов по распределению межгосударственных связей между Украиной и Молдовой были согласованы в январе 2024 года.

Напомним, максимальная мощность экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы в Европейский Союз с 1 мая увеличена до 650 МВт.