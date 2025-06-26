Україна змінила правила торгівлі електроенергією з Молдовою

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, погодила зміни до правил розподілу міждержавних перетинів з Молдовою на спільних аукціонах.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НКРЕКП.

Зазначається, що між операторами систем передачі України та Молдови НЕК "Укренерго" та ДП Moldelectrica укладено договір про розподіл міжзональної пропускної спроможності між торговими зонами, який, зокрема, передбачає додаткове здійснення розподілу на внутрішньодобових аукціонах на базі аукціонної платформи "Укренерго".

Згідно договору, передбачений розподіл доходів між "Укренерго" та Moldelectrica у співвідношенні 50% на 50%.

Регулятор також погодив оновлену структуру розподілу міждержавного перетину з Молдовою.

Так, на річний та місячний аукціони виставлятимуть 35% максимально доступної протягом року спроможності перетину, на добовий — 30% від величини максимально доступної пропускної спроможності протягом року або місяця.

На внутрішньодобових аукціонах наразі виставлятиметься 0% від максимально доступної пропускної спроможності.

Зауважимо, правила спільних аукціонів із розподілу міждержавних перетинів між Україною та Молдовою були погоджені у січні 2024 року.

Нагадаємо, максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до Європейського Союзу з 1 травня збільшена до 650 МВт