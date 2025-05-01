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Відсьогодні Україна може експортувати до Європи більше електроенергії
Максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до Європейського Союзу з 1 травня збільшена до 650 МВт.
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Він нагадав, що із березня 2024 року і дотепер максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови була визначена на рівні 550 МВт.
Наразі Україна здійснює торгівлю електроенергією з усіма сусідніми європейськими країнами – Словаччиною, Румунією, Угорщиною, Польщею та Молдовою. Щовесни обсяги експорту зростають, а імпорт – зменшується. Це зумовлено погодними факторами: споживання падає через потепління, а генерація зростає завдяки ефективній роботі сонячних і гідроелектростанцій.
"Збільшення максимальної потужності експорту позитивне для України — і як додаткова можливість балансування енергосистеми без обмежень генерації, і як інструмент отримання додаткового прибутку від зовнішньої торгівлі та наповнення державного бюджету", - наголосив міністр.
Як зазначив т.в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт, розширення експортних можливостей України сприятиме підвищенню стійкості як безпосередньо української енергосистеми, так і всієї континентальної мережі ENTSO-E (європейська мережа системних операторів передачі електроенергії).
Нагадаємо, Україна та ЄС домовилися збільшити максимальну потужність імпорту електроенергії з Євросоюзу з 1 грудня 2024 року — з 1,7 до 2,1 ГВт. Окрім цього, Україна має гарантовані 250 МВт перетоків у режимі аварійної допомоги.