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Україна наростила експорт електроенергії в березні в 2,3 раза
У березні Україна значно збільшила експорт електроенергії, наростивши його у 2,3 раза, до 76,3 тис. МВт-год (порівняно з 33,1 тис. МВт-год у лютому). Імпорт електроенергії також зріс на 11%, сягнувши 272,3 тис. МВт-год (порівняно з 244,2 тис. МВт-год у лютому).
Про це повідомив український аналітичний центр у сфері енергетики та клімату DiXi Group.
Розподіл експорту електроенергії:
- 50% (38,1 тис. МВт·год) надійшли до Угорщини;
- 23% (17,8 тис. МВт·год) – до Молдови;
- 15% (11,1 тис. МВт·год) – до Румунії;
- 11% (8,4 тис. МВт·год) – до Словаччини;
- 1% (1 тис. МВт·год) – до Польщі.
Розподіл імпорту електроенергії:
- 42% (113,8 тис. МВт·год) надійшли з Угорщини;
- 19% (52,7 тис. МВт·год) – зі Словаччини;
- 18% (48,1 тис. МВт·год) – із Польщі;
- 16% (44,6 тис. МВт·год ) – із Румунії;
- 5% (13,2 тис. МВт·год) – із Молдови.
У DiXi Group зазначили, що порівняно з березнем минулого року в березні 2025 року експорт впав удвічі, а імпорт зріс у 1,6 раза. Сукупно за місяць обсяг імпорту в майже рази перевищив експорт.
Нагадаємо, Україна та ЄС домовилися збільшити максимальну потужність імпорту електроенергії з Євросоюзу з 1 грудня 2024 року — з 1,7 до 2,1 ГВт. Окрім цього, Україна має гарантовані 250 МВт перетоків у режимі аварійної допомоги.