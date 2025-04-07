Україна наростила експорт електроенергії в березні в 2,3 раза

У березні Україна значно збільшила експорт електроенергії, наростивши його у 2,3 раза, до 76,3 тис. МВт-год (порівняно з 33,1 тис. МВт-год у лютому). Імпорт електроенергії також зріс на 11%, сягнувши 272,3 тис. МВт-год (порівняно з 244,2 тис. МВт-год у лютому).

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Про це повідомив український аналітичний центр у сфері енергетики та клімату DiXi Group.

Розподіл експорту електроенергії:

50% (38,1 тис. МВт·год) надійшли до Угорщини ;

(38,1 тис. МВт·год) надійшли до ; 23% (17,8 тис. МВт·год) – до Молдови ;

(17,8 тис. МВт·год) – до ; 15% (11,1 тис. МВт·год) – до Румунії ;

(11,1 тис. МВт·год) – до ; 11% (8,4 тис. МВт·год) – до Словаччини ;

(8,4 тис. МВт·год) – до ; 1% (1 тис. МВт·год) – до Польщі.

Розподіл імпорту електроенергії:

42% (113,8 тис. МВт·год) надійшли з Угорщини ;

(113,8 тис. МВт·год) надійшли з ; 19% (52,7 тис. МВт·год) – зі Словаччини ;

(52,7 тис. МВт·год) – зі ; 18% (48,1 тис. МВт·год) – із Польщі ;

(48,1 тис. МВт·год) – із ; 16% (44,6 тис. МВт·год ) – із Румунії ;

(44,6 тис. МВт·год ) – із ; 5% (13,2 тис. МВт·год) – із Молдови.

У DiXi Group зазначили, що порівняно з березнем минулого року в березні 2025 року експорт впав удвічі, а імпорт зріс у 1,6 раза. Сукупно за місяць обсяг імпорту в майже рази перевищив експорт.

Нагадаємо, Україна та ЄС домовилися збільшити максимальну потужність імпорту електроенергії з Євросоюзу з 1 грудня 2024 року — з 1,7 до 2,1 ГВт. Окрім цього, Україна має гарантовані 250 МВт перетоків у режимі аварійної допомоги.