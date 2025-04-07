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Україна наростила експорт електроенергії в березні в 2,3 раза

електроенергія
Україна наростила експорт та імпорт електроенергії / Freepik

У березні Україна значно збільшила експорт електроенергії, наростивши його у 2,3 раза, до 76,3 тис. МВт-год (порівняно з 33,1 тис. МВт-год у лютому). Імпорт електроенергії також зріс на 11%, сягнувши 272,3 тис. МВт-год (порівняно з 244,2 тис. МВт-год у лютому).

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Про це повідомив український аналітичний центр у сфері енергетики та клімату DiXi Group.

Розподіл експорту електроенергії:

  • 50% (38,1 тис. МВт·год) надійшли до Угорщини;
  • 23% (17,8 тис. МВт·год) – до Молдови;
  • 15% (11,1 тис. МВт·год) – до Румунії;
  • 11% (8,4 тис. МВт·год) – до Словаччини;
  • 1% (1 тис. МВт·год) – до Польщі.  

Розподіл імпорту електроенергії:

  • 42% (113,8 тис. МВт·год) надійшли з Угорщини;
  • 19% (52,7 тис. МВт·год) – зі Словаччини;
  • 18% (48,1 тис. МВт·год) – із Польщі;
  • 16% (44,6 тис. МВт·год ) – із Румунії;
  • 5% (13,2 тис. МВт·год) – із Молдови.  

У DiXi Group зазначили, що порівняно з березнем минулого року в березні 2025 року експорт впав удвічі, а імпорт зріс у 1,6 раза. Сукупно за місяць обсяг імпорту в майже рази перевищив експорт.

Фото 2 — Україна наростила експорт електроенергії в березні в 2,3 раза

Нагадаємо, Україна та ЄС домовилися збільшити максимальну потужність імпорту електроенергії з Євросоюзу з 1 грудня 2024 року — з 1,7 до 2,1 ГВт. Окрім цього, Україна має гарантовані 250 МВт перетоків у режимі аварійної допомоги.

Автор:
Тетяна Бесараб