Украина нарастила экспорт электроэнергии в марте в 2,3 раза

В марте Украина значительно увеличила экспорт электроэнергии, нарастив его в 2,3 раза, до 76,3 тыс. МВт-ч (по сравнению с 33,1 тыс. МВт-ч в феврале). Импорт электроэнергии также вырос на 11%, достигнув 272,3 тыс. МВт-час (по сравнению с 244,2 тыс. МВт-ч в феврале).

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщил украинский аналитический центр в сфере энергетики и климата DiXi Group.

Распределение экспорта электроэнергии:

50% (38,1 тыс. МВт·ч) поступили в Венгрию ;

(38,1 тыс. МВт·ч) поступили в ; 23% (17,8 тыс. МВт·ч) – в Молдову ;

(17,8 тыс. МВт·ч) – в ; 15% (11,1 тыс. МВт·ч) – в Румынию ;

(11,1 тыс. МВт·ч) – в ; 11% (8,4 тыс. МВт·ч) – в Словакию ;

(8,4 тыс. МВт·ч) – в ; 1% (1 тыс. МВт·ч) – в Польшу .

Распределение импорта электроэнергии:

42% (113,8 тыс. МВт·ч) поступили из Венгрии ;

(113,8 тыс. МВт·ч) поступили из ; 19% (52,7 тыс. МВт·ч) – из Словакии ;

(52,7 тыс. МВт·ч) – из ; 18% (48,1 тыс. МВт·ч) – из Польши ;

(48,1 тыс. МВт·ч) – из ; 16% (44,6 тыс. МВт·ч) – из Румынии ;

(44,6 тыс. МВт·ч) – из ; 5% (13,2 тыс. МВт·ч) – из Молдовы .

В DiXi Group отметили, что по сравнению с мартом прошлого года в марте 2025 экспорт упал вдвое, а импорт вырос в 1,6 раза. Совокупно за месяц объем импорта почти раза превысил экспорт.

Напомним, Украина и ЕС договорились увеличить максимальную мощность импорта электроэнергии из Евросоюза с 1 декабря 2024 года — с 1,7 до 2,1 ГВт. Кроме того, Украина имеет гарантированные 250 МВт перетоков в режиме аварийной помощи.