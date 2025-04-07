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Украина нарастила экспорт электроэнергии в марте в 2,3 раза

электроэнергия
Украина нарастила экспорт и импорт электроэнергии / Freepik

В марте Украина значительно увеличила экспорт электроэнергии, нарастив его в 2,3 раза, до 76,3 тыс. МВт-ч (по сравнению с 33,1 тыс. МВт-ч в феврале). Импорт электроэнергии также вырос на 11%, достигнув 272,3 тыс. МВт-час (по сравнению с 244,2 тыс. МВт-ч в феврале).

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Об этом сообщил украинский аналитический центр в сфере энергетики и климата DiXi Group.

Распределение экспорта электроэнергии:

  • 50% (38,1 тыс. МВт·ч) поступили в Венгрию ;
  • 23% (17,8 тыс. МВт·ч) – в Молдову ;
  • 15% (11,1 тыс. МВт·ч) – в Румынию ;
  • 11% (8,4 тыс. МВт·ч) – в Словакию ;
  • 1% (1 тыс. МВт·ч) – в Польшу .

Распределение импорта электроэнергии:

  • 42% (113,8 тыс. МВт·ч) поступили из Венгрии ;
  • 19% (52,7 тыс. МВт·ч) – из Словакии ;
  • 18% (48,1 тыс. МВт·ч) – из Польши ;
  • 16% (44,6 тыс. МВт·ч) – из Румынии ;
  • 5% (13,2 тыс. МВт·ч) – из Молдовы .

В DiXi Group отметили, что по сравнению с мартом прошлого года в марте 2025 экспорт упал вдвое, а импорт вырос в 1,6 раза. Совокупно за месяц объем импорта почти раза превысил экспорт.

Фото 2 — Украина нарастила экспорт электроэнергии в марте в 2,3 раза

Напомним, Украина и ЕС договорились увеличить максимальную мощность импорта электроэнергии из Евросоюза с 1 декабря 2024 года — с 1,7 до 2,1 ГВт. Кроме того, Украина имеет гарантированные 250 МВт перетоков в режиме аварийной помощи.

Автор:
Татьяна Бессараб