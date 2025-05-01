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С сегодняшнего дня Украина может экспортировать в Европу больше электроэнергии

экспорт электроэнергии
Украина и Молдова могут экспортировать в ЕС до 650 МВт электроэнергии / Depositphotos

Максимальная мощность экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы в Европейский Союз с 1 мая увеличена до 650 МВт.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Он напомнил, что с марта 2024 года до сих пор максимальная мощность экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы была определена на уровне 550 МВт.

В настоящее время Украина осуществляет торговлю электроэнергией со всеми соседними европейскими странами – Словакией, Румынией, Венгрией, Польшей и Молдовой. Каждую весну объемы экспорта растут, а импорт – уменьшается. Это обусловлено погодными факторами: потребление падает из-за потепления, а генерация растет благодаря эффективной работе солнечных и гидроэлектростанций.

"Увеличение максимальной мощности экспорта позитивно для Украины — и как дополнительная возможность балансировки энергосистемы без ограничений генерации, и как инструмент получения дополнительной прибыли от внешней торговли и наполнение государственного бюджета", — подчеркнул министр.

Как отметил и.о. председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт, расширение экспортных возможностей Украины будет способствовать повышению устойчивости как непосредственно украинской энергосистемы, так и всей континентальной сети ENTSO-E (европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии).

Напомним, Украина и ЕС договорились увеличить максимальную мощность импорта электроэнергии из Евросоюза с 1 декабря 2024 года — с 1,7 до 2,1 ГВт. Кроме того, Украина имеет гарантированные 250 МВт перетоков в режиме аварийной помощи.

Автор:
Татьяна Бессараб