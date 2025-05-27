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Національна комісія продовжила дію цінових обмежень на короткострокових ринках електроенергії

електроенергія
Цінові обмеження на короткострокових ринках електроенергії залишилися чинними / Depositphotos

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), залишила чинними цінові обмеження на електроенергію на ринку "на добу наперед" (РДН) та на внутрішньодобовому ринку (ВДР).

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Як пише Delo.ua, відповідне рішення регулятор схвалив на засіданні 27 травня.

Зазначається, що поточні цінові обмеження, запроваджені 30 листопада 2024 року, мали б діяти лише до 31 травня 2025 року.

Проте, виходячи із ситуації на ринку, з 31 травня 2025 року на РДН та ВДР зберігатимуться наступні максимальні граничні ціни:

  • з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 17:00 – 5 600,00 грн/МВт-год;
  • з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900,00 грн/МВт-год;
  • з 17:00 до 23:00 – 9 000,00 грн/МВт-год.

Мінімальна гранична ціна на РДН та ВДР залишиться на рівні 10 грн/МВт-год.

На балансуючому ринку зберігатимуться такі обмеження максимальної ціни:

  • з 00:00 до 07:00 – 6 600,00 грн/МВт-год;
  • з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 8 250,00 грн/МВт-год;
  • з 07:00 до 23:00 - 10 000,00 грн/МВт-год.

Мінімальна гранична ціна залишиться на рівні – 0,01 грн/МВт-год.

Нагадаємо, НКРЕКП зберегла тариф на теплову енергію київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 комунального підприємства “Київтеплоенерго” для побутових споживачів столиці на діючому рівні 969,89 грн/Гкал на період дії воєнного стану та шести місяців після його завершення.

Автор:
Тетяна Бесараб