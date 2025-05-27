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Національна комісія продовжила дію цінових обмежень на короткострокових ринках електроенергії
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), залишила чинними цінові обмеження на електроенергію на ринку "на добу наперед" (РДН) та на внутрішньодобовому ринку (ВДР).
Як пише Delo.ua, відповідне рішення регулятор схвалив на засіданні 27 травня.
Зазначається, що поточні цінові обмеження, запроваджені 30 листопада 2024 року, мали б діяти лише до 31 травня 2025 року.
Проте, виходячи із ситуації на ринку, з 31 травня 2025 року на РДН та ВДР зберігатимуться наступні максимальні граничні ціни:
- з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 17:00 – 5 600,00 грн/МВт-год;
- з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900,00 грн/МВт-год;
- з 17:00 до 23:00 – 9 000,00 грн/МВт-год.
Мінімальна гранична ціна на РДН та ВДР залишиться на рівні 10 грн/МВт-год.
На балансуючому ринку зберігатимуться такі обмеження максимальної ціни:
- з 00:00 до 07:00 – 6 600,00 грн/МВт-год;
- з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 8 250,00 грн/МВт-год;
- з 07:00 до 23:00 - 10 000,00 грн/МВт-год.
Мінімальна гранична ціна залишиться на рівні – 0,01 грн/МВт-год.
Нагадаємо, НКРЕКП зберегла тариф на теплову енергію київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 комунального підприємства “Київтеплоенерго” для побутових споживачів столиці на діючому рівні 969,89 грн/Гкал на період дії воєнного стану та шести місяців після його завершення.