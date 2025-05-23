Весняні виклики енергоринку: транскордонна торгівлі та ціни за перші дві декади травня

За перші дві декади травня імпорт електроенергії до України в 4,5 раза перевищив експорт — 151 тис. МВт-год проти 33 тис. МВт-год. Найбільша частка в імпорті й надалі за Угорщиною, 40%. Середньозважена ціна на ринку “на добу наперед” за 20 днів травня зросла на 4,6% до аналогічного періоду квітня — до 4932 грн/МВт-год.



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Імпорт та експорт електроенергії до/з України за 1-20 травня 2025 р., МВт-год за добу

Джерело: моніторинг ExPro на основі даних Оператора ринку, HUPX, Okte, NordPool

Експорт електроенергії у перші 20 днів травня скоротився вдвічі, у порівняння з двома декадами квітня. Головною причиною цього скорочення є зниження виробітку електроенергії на сонячних електростанціях через погодні умови.

Вже з початку третьої декади травня спостерігається відновлення поставок електроенергії за кордон, серед найбільших експортерів — "Укргідроенерго" та ДТЕК.

Потенційним експортером міг би бути й "Гарантований покупець", який нещодавно зареєструвався на платформі EAP, на якій проводяться аукціони на перетин. У четвер, 22 травня, державне підприємство анонсувало торги на експорт на майданчику Української енергетичної біржі: пропонувалась електроенергія з ВДЕ на "денні" години червня. Але своїх покупців такий ресурс не знайшов.

Навколо цін на електричну енергію цієї весни розповсюджувалось багато спекулятивної інформації, щодо "найдорожчої електрики у Європі". Дійсно, середній індекс базового навантаження за 20 днів травня 2025 року на українському ринку "на добу наперед" сягнув 99 євро/МВт-год, що на 30% більше за показник в Словаччині або на 10% більше за румунський. Проте слід зауважити, що електроенергія – досить специфічний товар, ціна на який на організованих сегментах ринку змінюється щогодини. До речі, вже незабаром Європа перейде навіть на 15-хвилинні інтервали.

Погодинні ціни на електроенергію на спотових ринках України та сусідніх європейських країн, євро/МВт-год

Джерело: моніторинг ExPro на основі даних Оператора ринку, HUPX, Okte, NordPool

На графіку можемо побачити значні коливання погодинних цін на сусідніх європейських ринках. Різкі підвищення спостерігаються на години "вечірнього піка", у які в енергосистемах фіксується найвище споживання і ці максимуми покриваються найдорожчою генерацією, з вугілля або природного газу. Також, на середній ціновий показник у сусідів впливають практично нульові або навіть відʼємні значення у періоди solar peak, коли через активну генерацію СЕС в системі виникає суттєвий профіцит і електроенергія купується задарма.

Крива українських цін має свою специфічну форму через введені Регулятором граничні цінові обмеження. Очікується, що найближчим часом в НКРЕКП не планують змінювати прайс-кепи, оскільки не вбачають ризиків у недоступності імпорту через цінові обмеження. Про це заявили в Департаменті енергоринку під час відкритих обговорень, з посиланням на власний аналіз на основі європейського ринку фʼючерсів. Проте зазвичай імпортери закуповують ресурс на спотових ринках, оскільки такі поставки є здебільшого ситуативними, з урахуванням мінливості роботи енергосистеми, яка продовжує відновлюватись після ворожих атак росіян. Закупівля ресурсу "в довгу" була б можливою завдяки більш довгостроковим аукціонам на перетин, на місяць або рік. За словами представників Регулятора, наразі робота над такими аукціонами йде, проводяться консультації із системними операторами сусідніх держав.