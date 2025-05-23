Весенние вызовы энергорынка: трансграничная торговля и цены за первые две декады мая

За первые две декады мая импорт электроэнергии в Украину в 4,5 раза превысил экспорт – 151 тыс. МВт-ч против 33 тыс. МВт-час. Наибольшая доля в импорте и дальше по Венгрии, 40%. Средневзвешенная цена на рынке за сутки вперед за 20 дней мая выросла на 4,6% к аналогичному периоду апреля — до 4932 грн/МВт-час.

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Импорт и экспорт электроэнергии в/из Украины за 1-20 мая 2025 г., МВт-час в сутки

Источник: мониторинг ExPro на основе данных Оператора рынка, HUPX, Okte, NordPool

Экспорт электроэнергии в первые 20 дней мая сократился вдвое по сравнению с двумя декадами апреля. Главной причиной этого сокращения является снижение выработки электроэнергии на солнечных электростанциях из-за погодных условий.

Уже с начала третьей декады мая наблюдается возобновление поставок электроэнергии за границу, среди крупнейших экспортеров — "Укргидроэнерго" и ДТЭК.

Потенциальным экспортером мог бы быть и недавно зарегистрировавшийся на платформе EAP "Гарантированный покупатель", на которой проводятся аукционы на пересечение. В четверг, 22 мая, государственное предприятие анонсировало торги на экспорт на площадке Украинской энергетической биржи: предлагалась электроэнергия по ВИЭ на "дневные" часы июня. Но своих покупателей такой ресурс не нашел.

Вокруг цен на электрическую энергию этой весной распространялось много спекулятивной информации о "самом дорогом электричестве в Европе". Действительно, средний индекс базовой нагрузки за 20 дней мая 2025 года на украинском рынке "на сутки вперед" достиг 99 евро/МВт-ч, что на 30% больше показателя в Словакии или на 10% больше румынского. Однако следует заметить, что электроэнергия – достаточно специфический товар, цена на который на организованных сегментах рынка меняется каждый час. Кстати, уже в скором времени Европа перейдет даже на 15-минутные интервалы.

Повременные цены на электроэнергию на спотовых рынках Украины и соседних европейских стран, евро/МВт-ч

Источник: мониторинг ExPro на основе данных Оператора рынка, HUPX, Okte, NordPool

На графике можно увидеть значительные колебания почасовых цен на соседних европейских рынках. Резкие повышения наблюдаются на часы "вечернего пика", в которые в энергосистемах фиксируется наивысшее потребление и эти максимумы покрываются самой дорогой генерацией из угля или природного газа. Также, на средний ценовой показатель у соседей оказывают влияние практически нулевые или даже отрицательные значения в периоды solar peak, когда из-за активной генерации СЭС в системе возникает существенный профицит и электроэнергия покупается даром.

Кривая украинских цен имеет свою специфическую форму из-за введенных Регулятором граничных ценовых ограничений. Ожидается, что в ближайшее время в НКРЭКУ не планируют менять прайс-кепы, поскольку не видят рисков в недоступности импорта из-за ценовых ограничений. Об этом заявили в Департаменте энергорынка во время открытых обсуждений со ссылкой на собственный анализ на основе европейского рынка фьючерсов. Однако обычно импортеры закупают ресурс на спотовых рынках, поскольку такие поставки в основном ситуативны, с учетом изменчивости работы энергосистемы, которая продолжает восстанавливаться после вражеских атак россиян. Закупка ресурса "в долгую" была бы возможна благодаря более долгосрочным аукционам на пересечение, в месяц или год. По словам представителей регулятора, сейчас работа над такими аукционами идет, проводятся консультации с системными операторами соседних государств.