Национальная комиссия продлила действие ценовых ограничений на краткосрочных рынках электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оставила действующими ценовые ограничения на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РДН) и на внутрисуточном рынке (ВДР).

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Как пишет Delo.ua, соответствующее решение регулятор одобрил на заседании 27 мая.

Отмечается, что текущие ценовые ограничения, введенные 30 ноября 2024 года, должны действовать только до 31 мая 2025 года.

Однако исходя из ситуации на рынке, с 31 мая 2025 года на РДН и ВДР будут сохраняться следующие максимальные предельные цены:

с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 17:00 – 5 600,00 грн/МВт-ч;

с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 – 6 900,00 грн/МВт-ч;

с 17:00 до 23:00 – 9 000,00 грн/МВт-час.

Минимальная предельная цена на РДН и ВДР останется на уровне 10 грн/МВт-час .

На балансирующем рынке будут сохраняться следующие ограничения максимальной цены:

с 00:00 до 07:00 – 6 600,00 грн/МВт-ч;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – 8 250,00 грн/МВт-ч;

с 07:00 до 23:00 – 10 000,00 грн/МВт-час.

Минимальная предельная цена останется на уровне – 0,01 грн/МВт-ч.

Напомним, НКРЭКУ сохранила тариф на тепловую энергию киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" для бытовых потребителей столицы на действующем уровне 969,89 грн/Гкал на период действия военного положения и шесть месяцев после его завершения.