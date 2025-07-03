Україна зможе продавати Європейському Союзу більше електроенергії

Максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС збільшена до 900 МВт.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.

Зазначається, що посилення інтеграції до європейської енергосистеми — один із пріоритетів роботи відомства

Як пояснюють в Міненерго, збільшення максимальної потужності експорту із 650 до 900 МВт полегшить балансування української енергосистеми без обмежень генерації.

"Цей важливий крок дозволить українським електростанціям отримати додатковий прибуток від зовнішньої торгівлі. Що дасть змогу спрямувати ресурс на ліквідацію наслідків російських обстрілів та підготовку до осінньо-зимового періоду", - підкреслюють в Міненерго.

Там наголошують, що електроенергія транспортуватиметься з України виключно за умов профіциту потужності в енергосистемі.

Нагадаємо, максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до Європейського Союзу з 1 травня була збільшена до 650 МВт.

Таким було рішення Експертної групи ENTSO-E з розрахунків комерційних обмінів електроенергією. Тепер рішення щодо дозволеної потужності експорту до Євросоюзу із зони Україна — Молдова буде розраховуватись операторами системи передачі, що входять до Регіону розрахунку пропускної спроможності Східної Європи. А саме — ОСП Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, України та Молдови

Україна збільшила продаж електроенергії в 2,5 раза

Україна збільшила експорт електроенергії в 2,5 раза до понад 237 тис. МВт-год у червні 2025 року у порівнянні з попереднім місяцем.

За підсумками червня 2025 року Україна стала нетто-експортером електроенергії вперше з жовтня 2023 року.

Обсяги експорту електроенергії повернулись на рівень осені 2022 року, до початку повномасштабних атак на енергетичну інфраструктуру України.



